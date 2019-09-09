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"العساف" يستعرض سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع رئيس كوت ديفوار

بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل رئيس كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما التقى العساف في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساف" يستعرض سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع رئيس كوت ديفوار
سبق

استقبل رئيس كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما التقى العساف في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
06:48 PM

"العساف" يستعرض سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع رئيس كوت ديفوار

بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل رئيس كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما التقى العساف في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

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