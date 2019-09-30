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"تسميات" تُطلق على الحالة المطرية اسم"هيكا"

بدأ تأثيرها الخميس الماضي وتوسعت باتجاه نجران

قررت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة #تسميات، توثيق الحالة المطرية التي بدأت تأثيرها يوم الخميس الماضي في أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، باسم "هيكا".

تفصيلاً، قالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": الحالة #هيكا، بدأ تأثيرها يوم الخميس الماضي على أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران، ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، ويُتوقع أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام مع توسعها باتجاه الشمال وبعض الأجزاء الداخلية من المملكة.

وأضافت: أسهم الإعصار #هيكا في اندفاع موجة (استوائية) رطبة قادمة من بحر العرب بشكل مباشر نحو المناطق الجنوبية والغربية من #السعودية و #اليمن، وهذا أدّى إلى تكاثف السحب الماطرة الغزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تسميات" تُطلق على الحالة المطرية اسم"هيكا"
سبق

قررت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة #تسميات، توثيق الحالة المطرية التي بدأت تأثيرها يوم الخميس الماضي في أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، باسم "هيكا".

تفصيلاً، قالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": الحالة #هيكا، بدأ تأثيرها يوم الخميس الماضي على أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران، ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، ويُتوقع أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام مع توسعها باتجاه الشمال وبعض الأجزاء الداخلية من المملكة.

وأضافت: أسهم الإعصار #هيكا في اندفاع موجة (استوائية) رطبة قادمة من بحر العرب بشكل مباشر نحو المناطق الجنوبية والغربية من #السعودية و #اليمن، وهذا أدّى إلى تكاثف السحب الماطرة الغزيرة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:24 AM

"تسميات" تُطلق على الحالة المطرية اسم"هيكا"

بدأ تأثيرها الخميس الماضي وتوسعت باتجاه نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة #تسميات، توثيق الحالة المطرية التي بدأت تأثيرها يوم الخميس الماضي في أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، باسم "هيكا".

تفصيلاً، قالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": الحالة #هيكا، بدأ تأثيرها يوم الخميس الماضي على أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران، ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، ويُتوقع أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام مع توسعها باتجاه الشمال وبعض الأجزاء الداخلية من المملكة.

وأضافت: أسهم الإعصار #هيكا في اندفاع موجة (استوائية) رطبة قادمة من بحر العرب بشكل مباشر نحو المناطق الجنوبية والغربية من #السعودية و #اليمن، وهذا أدّى إلى تكاثف السحب الماطرة الغزيرة.

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