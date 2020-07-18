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مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها

رئيس بلدية إسطنبول: خيانة وتبذير لمستقبل المدينة الجغرافي

تفاعل المغردون الأتراك بعد تداول كاريكاتير للصحفي الألماني فهم هانز، يعبر عن حقيقة شراء قطر أراضي في مشروع "قناة إسطنبول"؛ إذ كتب باهاتين يوسيل، سياسي تركي، في تغريدة بعد أن أرفق الرسمة: "مقتطفات من كاريكاتير الصحفي الألماني فهم هانز. ما سيحدث لنا. آمل أن نلاحظ ذلك أيضًا".

وجاء التفاعل التركي بعد أنباء، أشارت إلى أن شركات تابعة للشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، اشترت مجموعة من الأراضي في مشروع "قناة إسطنبول" الذي تقوم تركيا بإنشائه على الجانب الأوروبي منها؛ وهو ما سيشكل جزيرة بين قارتَيْ آسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو المشروع بـ"التبذير"، "والخيانة" لإسطنبول؛ لما يشكله من خطر على مستقبل المدينة الجغرافي.

تركيا قطر قناة إسطنبول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها
سبق

تفاعل المغردون الأتراك بعد تداول كاريكاتير للصحفي الألماني فهم هانز، يعبر عن حقيقة شراء قطر أراضي في مشروع "قناة إسطنبول"؛ إذ كتب باهاتين يوسيل، سياسي تركي، في تغريدة بعد أن أرفق الرسمة: "مقتطفات من كاريكاتير الصحفي الألماني فهم هانز. ما سيحدث لنا. آمل أن نلاحظ ذلك أيضًا".

وجاء التفاعل التركي بعد أنباء، أشارت إلى أن شركات تابعة للشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، اشترت مجموعة من الأراضي في مشروع "قناة إسطنبول" الذي تقوم تركيا بإنشائه على الجانب الأوروبي منها؛ وهو ما سيشكل جزيرة بين قارتَيْ آسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو المشروع بـ"التبذير"، "والخيانة" لإسطنبول؛ لما يشكله من خطر على مستقبل المدينة الجغرافي.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:49 PM

مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها

رئيس بلدية إسطنبول: خيانة وتبذير لمستقبل المدينة الجغرافي

A A A
بدر الجبل - الرياض
3
9,420

تفاعل المغردون الأتراك بعد تداول كاريكاتير للصحفي الألماني فهم هانز، يعبر عن حقيقة شراء قطر أراضي في مشروع "قناة إسطنبول"؛ إذ كتب باهاتين يوسيل، سياسي تركي، في تغريدة بعد أن أرفق الرسمة: "مقتطفات من كاريكاتير الصحفي الألماني فهم هانز. ما سيحدث لنا. آمل أن نلاحظ ذلك أيضًا".

وجاء التفاعل التركي بعد أنباء، أشارت إلى أن شركات تابعة للشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، اشترت مجموعة من الأراضي في مشروع "قناة إسطنبول" الذي تقوم تركيا بإنشائه على الجانب الأوروبي منها؛ وهو ما سيشكل جزيرة بين قارتَيْ آسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو المشروع بـ"التبذير"، "والخيانة" لإسطنبول؛ لما يشكله من خطر على مستقبل المدينة الجغرافي.

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