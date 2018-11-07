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أمانة عسير تنهي توزيع 49 موقعًا لعربات الفود ترك

استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها توزيع 111 موقعًا

أجرت أمانة منطقة عسير بمقرها الرئيس، صباح اليوم، القرعة العلنية لتوزيع 49 موقعًا لعربات الفود ترك والكشكات بمرحلتها الثانية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، أنه تم توزيع المواقع بعد الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية صباح اليوم لـ49 موقعًا، تم تخصيصها للعربات الفود ترك في مرحلتها الثانية؛ استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها توزيع 111 موقعًا.

وأشار إلى أن أمانة عسير قامت بتوزيع المواقع على المستفيدين بعد تقدم الراغبين للاستفادة من المواقع عبر البوابة الإلكترونية لأمانة عسير.

وأفاد الشهري بأن الأمانة قد أنهت أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك والكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع، والبالغ عددها الإجمالي 160 موقعًا، والذي خصص للعربات الفود ترك، والكشكات، مشيرًا إلى أنه تمت تهيئة المواقع المخصصة، من خلال ترقيمها، وتنظيمها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها، للاستفادة من تلك المواقع بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن تلك الجهود جاءت دعمًا وتشجيعًا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل، ووفق توجيهات أمين عسير د. وليد الحميدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة عسير تنهي توزيع 49 موقعًا لعربات الفود ترك
سبق

أجرت أمانة منطقة عسير بمقرها الرئيس، صباح اليوم، القرعة العلنية لتوزيع 49 موقعًا لعربات الفود ترك والكشكات بمرحلتها الثانية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، أنه تم توزيع المواقع بعد الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية صباح اليوم لـ49 موقعًا، تم تخصيصها للعربات الفود ترك في مرحلتها الثانية؛ استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها توزيع 111 موقعًا.

وأشار إلى أن أمانة عسير قامت بتوزيع المواقع على المستفيدين بعد تقدم الراغبين للاستفادة من المواقع عبر البوابة الإلكترونية لأمانة عسير.

وأفاد الشهري بأن الأمانة قد أنهت أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك والكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع، والبالغ عددها الإجمالي 160 موقعًا، والذي خصص للعربات الفود ترك، والكشكات، مشيرًا إلى أنه تمت تهيئة المواقع المخصصة، من خلال ترقيمها، وتنظيمها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها، للاستفادة من تلك المواقع بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن تلك الجهود جاءت دعمًا وتشجيعًا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل، ووفق توجيهات أمين عسير د. وليد الحميدي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:36 PM

أمانة عسير تنهي توزيع 49 موقعًا لعربات الفود ترك

استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها توزيع 111 موقعًا

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ظافر الشهري - عسير
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أجرت أمانة منطقة عسير بمقرها الرئيس، صباح اليوم، القرعة العلنية لتوزيع 49 موقعًا لعربات الفود ترك والكشكات بمرحلتها الثانية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، أنه تم توزيع المواقع بعد الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية صباح اليوم لـ49 موقعًا، تم تخصيصها للعربات الفود ترك في مرحلتها الثانية؛ استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها توزيع 111 موقعًا.

وأشار إلى أن أمانة عسير قامت بتوزيع المواقع على المستفيدين بعد تقدم الراغبين للاستفادة من المواقع عبر البوابة الإلكترونية لأمانة عسير.

وأفاد الشهري بأن الأمانة قد أنهت أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك والكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع، والبالغ عددها الإجمالي 160 موقعًا، والذي خصص للعربات الفود ترك، والكشكات، مشيرًا إلى أنه تمت تهيئة المواقع المخصصة، من خلال ترقيمها، وتنظيمها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها، للاستفادة من تلك المواقع بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن تلك الجهود جاءت دعمًا وتشجيعًا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل، ووفق توجيهات أمين عسير د. وليد الحميدي.

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