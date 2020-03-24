شاهد.. وسط موجة حزن وبكاء نجل خامنئي يودع والدة زوجته التي فتك بها كورونا

الفيروس هاجم شخصيات سياسية مقربة لخامنئي وسط إجراءات متدنية لمنع انتشاره

تناقل رواد التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لتشييع والدة زوجة نجل المرشد الإيراني علي خامنئي التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد المتفشي داخل البلاد وسط موجة حزن وبكاء ونحيب من الموجودين، في ظل تفشي الفيروس وانتشاره السريع في مختلف مدن وأقاليم إيران وسط اتهامات من الحكومة بالحرب البيولوجية للبلاد من دول معادية لتهدئة الرأي العام الإيراني.

وفي التفاصيل، أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في نبأ مقتضب، الاثنين، أن سيدة عزت خاموشي والدة زوجة ميثم خامنئي نجل المرشد قد توفيت بأحد مستشفيات العاصمة طهران وشيعت جنازتها.

ولم تقدم "إيرنا" مزيداً من التفاصيل حول ملابسات إصابة حماة النجل الأصغر للمرشد الإيراني بالفيروس القاتل المنتشر على نطاق واسع محلياً.

ورجحت وسائل إعلام إيرانية، مطلع الشهر الجاري، إصابة مستشار الشؤون الدولية لمرشد إيران علي أكبر ولايتي بفيروس كورونا المستجد.

وخضع ولايتي لفحوصات صحية لها علاقة بفيروس كورونا لكونه يترأس مستشفى مسيح دانشوري بالعاصمة طهران التي تعد حجراً صحياً للمصابين.

وأصيب دبلوماسيون ومديرون حكوميون ورجال دين وبرلمانيون وعسكريون بالجيش والشرطة، وموظفو بلديات بفيروس كورونا المستجد داخل إيران التي تفتقد لبنية صحية في مختلف مدنها التي أضحت بؤرة للفايروس القاتل.

وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، الاثنين، إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف كيانوش جهانبور أن إجمالي عدد المصابين في إيران وصل إلى 23049 حالة، مشيراً إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية أصيب نحو 1411 إيرانياً بالفيروس في جميع أنحاء إيران التي تعاني من أسوأ انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.

