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"أمانة المدينة" تطلق حملة توعوية باشتراطات إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة

وفق اللوائح والاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية

أطلقت أمانة المدينة المنورة، حملة توعية بالاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك؛ وفق اللوائح والاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث جرى تدريب مراقبي البلديات الفرعية والضواحي على آلية تطبيق الاشتراطات ميدانيًّا.

وشرعت أمانة المدينة المنورة بإطلاق حملة مطلع الأسبوع الحالي؛ للتعريف بشروط إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك.

وأطلقت الأمانة حملتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مستهدفة بذلك الراغبين في امتلاك وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك، والتعريف باشتراطات مواقع إقامة المصانع وتنظيماتها، بالإضافة إلى الاحتياجات البيئية لها، والاشتراطات الفنية وضبط الجودة لمصانع الخرسانة الجاهزة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية لمتابعة المصانع والمعامل القائمة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات ميدانيًّا، كما دعت الراغبين باستخراج رخص إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة للاطلاع على كل الاشتراطات عبر منصة بلدي.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة المدينة" تطلق حملة توعوية باشتراطات إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة
سبق

أطلقت أمانة المدينة المنورة، حملة توعية بالاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك؛ وفق اللوائح والاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث جرى تدريب مراقبي البلديات الفرعية والضواحي على آلية تطبيق الاشتراطات ميدانيًّا.

وشرعت أمانة المدينة المنورة بإطلاق حملة مطلع الأسبوع الحالي؛ للتعريف بشروط إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك.

وأطلقت الأمانة حملتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مستهدفة بذلك الراغبين في امتلاك وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك، والتعريف باشتراطات مواقع إقامة المصانع وتنظيماتها، بالإضافة إلى الاحتياجات البيئية لها، والاشتراطات الفنية وضبط الجودة لمصانع الخرسانة الجاهزة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية لمتابعة المصانع والمعامل القائمة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات ميدانيًّا، كما دعت الراغبين باستخراج رخص إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة للاطلاع على كل الاشتراطات عبر منصة بلدي.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
11:05 AM

"أمانة المدينة" تطلق حملة توعوية باشتراطات إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة

وفق اللوائح والاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أطلقت أمانة المدينة المنورة، حملة توعية بالاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك؛ وفق اللوائح والاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث جرى تدريب مراقبي البلديات الفرعية والضواحي على آلية تطبيق الاشتراطات ميدانيًّا.

وشرعت أمانة المدينة المنورة بإطلاق حملة مطلع الأسبوع الحالي؛ للتعريف بشروط إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك.

وأطلقت الأمانة حملتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مستهدفة بذلك الراغبين في امتلاك وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك، والتعريف باشتراطات مواقع إقامة المصانع وتنظيماتها، بالإضافة إلى الاحتياجات البيئية لها، والاشتراطات الفنية وضبط الجودة لمصانع الخرسانة الجاهزة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية لمتابعة المصانع والمعامل القائمة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات ميدانيًّا، كما دعت الراغبين باستخراج رخص إنشاء وتشغيل مصانع الخرسانة الجاهزة للاطلاع على كل الاشتراطات عبر منصة بلدي.

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