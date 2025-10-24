الهلال بشق الأنفس.. هدَّ السد وعبر لنهائي آسيا

في مباراة ماراثونية شهدت تحولات كثيرة

تصوير: ماجد البقمي

خطف فريق الهلال الأول لكرة القدم بطاقة التأهُّل إلى نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩ رغم خسارته أمام فريق السد القطري بنتيجة ٤-٢، وذلك في لقاء الإياب الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وجاء الحسم للهلال نتيجة مجموع مباراتَي الذهاب والإياب (٦ / ٥).

افتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء لصالح فريقه الهلال عند الدقيقة الـ١٣ من زمن الشوط الأول من تسديدة داخل المنطقة، أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الـ١٧ عادل أكرم عفيفي النتيجة لفريقه السد من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نام تاي هي الهدف الثاني للسد عند الدقيقة الـ١٩ من تسديدة داخل المنطقة.

ومع حلول الدقيقة الـ٢٠ أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث للسد بعد متابعته كرة عائدة من خط الدفاع؛ لتصبح النتيجة تقدم السد بثلاثة مقابل هدف.

وعند الدقيقة الـ٢٥ تمكن قوميز من تقليص النتيجة للهلال مضيفًا الهدف الثاني بعد استقباله كرة عكسية؛ ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين، ولم تنجح محاولات مهاجمي كلا الفريقين في إضافة أي هدف حتى الدقيقة الـ٩٣، وفيها تمكَّن بوعلام خوخي من إضافة الهدف الرابع للسد.

وكان الهلال قد حسم لقاء الذهاب في قطر لصالحه بأربعة أهداف لهدف.