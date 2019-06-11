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المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج

لم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة

قضت محكمة نرويجية، اليوم (الخميس)، بالسجن 21 عامًا على اليميني المتطرف فيليب مانشاوس؛ لقتله الابنة الصينية المولد المتبناة لزوجة أبيه، ومحاولته قتل مصلين بالرصاص في مسجد.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع اعتبار "مانشاوس" مختلاً، مستندة إلى تقييم طبيب نفسي أكد أنه مؤهل للمحاكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت القاضية أنيكا ليندستروم، أن "مانشاوس" دخل المسجد بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وعبر "مانشاوس" عن آراء مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل الهجوم، الذي قوع العام الماضي، ولم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة.

وقتل "مانشاوس"، البالغ من العمر 22 عامًا الآن، يوهان تشانغ جيا إيل هانسين بالرصاص في منزل أسرتهما، وذكر في وقت لاحق أنه يعتقد أن الابنة المتبناة لزوجة أبيه تشكل خطرًا على الأسرة بسبب أصولها الآسيوية.

وقاد سيارة بعد ذلك إلى مركز النور الإسلامي القريب، ودخل المبنى وهو يطلق عدة رصاصات لم تصب أحدًا، قبل أن يتمكن منه رجل (65 عامًا) ويلقي مسدسه بعيدًا.

محكمة نرويجية السجن

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المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج
سبق

قضت محكمة نرويجية، اليوم (الخميس)، بالسجن 21 عامًا على اليميني المتطرف فيليب مانشاوس؛ لقتله الابنة الصينية المولد المتبناة لزوجة أبيه، ومحاولته قتل مصلين بالرصاص في مسجد.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع اعتبار "مانشاوس" مختلاً، مستندة إلى تقييم طبيب نفسي أكد أنه مؤهل للمحاكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت القاضية أنيكا ليندستروم، أن "مانشاوس" دخل المسجد بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وعبر "مانشاوس" عن آراء مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل الهجوم، الذي قوع العام الماضي، ولم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة.

وقتل "مانشاوس"، البالغ من العمر 22 عامًا الآن، يوهان تشانغ جيا إيل هانسين بالرصاص في منزل أسرتهما، وذكر في وقت لاحق أنه يعتقد أن الابنة المتبناة لزوجة أبيه تشكل خطرًا على الأسرة بسبب أصولها الآسيوية.

وقاد سيارة بعد ذلك إلى مركز النور الإسلامي القريب، ودخل المبنى وهو يطلق عدة رصاصات لم تصب أحدًا، قبل أن يتمكن منه رجل (65 عامًا) ويلقي مسدسه بعيدًا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:46 PM

المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج

لم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة نرويجية، اليوم (الخميس)، بالسجن 21 عامًا على اليميني المتطرف فيليب مانشاوس؛ لقتله الابنة الصينية المولد المتبناة لزوجة أبيه، ومحاولته قتل مصلين بالرصاص في مسجد.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع اعتبار "مانشاوس" مختلاً، مستندة إلى تقييم طبيب نفسي أكد أنه مؤهل للمحاكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت القاضية أنيكا ليندستروم، أن "مانشاوس" دخل المسجد بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وعبر "مانشاوس" عن آراء مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل الهجوم، الذي قوع العام الماضي، ولم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة.

وقتل "مانشاوس"، البالغ من العمر 22 عامًا الآن، يوهان تشانغ جيا إيل هانسين بالرصاص في منزل أسرتهما، وذكر في وقت لاحق أنه يعتقد أن الابنة المتبناة لزوجة أبيه تشكل خطرًا على الأسرة بسبب أصولها الآسيوية.

وقاد سيارة بعد ذلك إلى مركز النور الإسلامي القريب، ودخل المبنى وهو يطلق عدة رصاصات لم تصب أحدًا، قبل أن يتمكن منه رجل (65 عامًا) ويلقي مسدسه بعيدًا.

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