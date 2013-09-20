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القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى السعودية

تم إيقافه وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية

ضبطت سلطات مطار حضرة شاه جلال الدولي في بنجلاديش صباح اليوم الاثنين 6 آلاف حبة من حبوب "يابا" المخدرة كانت في طريقها إلى السعودية.
ووفقاً لتقرير صحيفة "نيوايج" البنجلاديشية، إن الجهات الأمنية في المطار وأثناء فحص أمتعة أحد ركاب رحلة الدمام التابعة لخطوط بيمان البنجلاديشية عثروا على المواد المخدرة وتم إيقاف الراكب، وهو من الجنسية البنجلاديشية وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية .
وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية أوقفت يوم السبت الماضي راكبًا آخر من الجنسية البنجلاديشية متجهة إلى مدينة الدمام السعودية بعد أن عُثر معه على أكثر من 22 ألف حبة مخدرة.

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القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى السعودية
سبق

ضبطت سلطات مطار حضرة شاه جلال الدولي في بنجلاديش صباح اليوم الاثنين 6 آلاف حبة من حبوب "يابا" المخدرة كانت في طريقها إلى السعودية.
ووفقاً لتقرير صحيفة "نيوايج" البنجلاديشية، إن الجهات الأمنية في المطار وأثناء فحص أمتعة أحد ركاب رحلة الدمام التابعة لخطوط بيمان البنجلاديشية عثروا على المواد المخدرة وتم إيقاف الراكب، وهو من الجنسية البنجلاديشية وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية .
وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية أوقفت يوم السبت الماضي راكبًا آخر من الجنسية البنجلاديشية متجهة إلى مدينة الدمام السعودية بعد أن عُثر معه على أكثر من 22 ألف حبة مخدرة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:34 PM

القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى السعودية

تم إيقافه وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية

A A A
خالد علي - الرياض
2
7,248

ضبطت سلطات مطار حضرة شاه جلال الدولي في بنجلاديش صباح اليوم الاثنين 6 آلاف حبة من حبوب "يابا" المخدرة كانت في طريقها إلى السعودية.
ووفقاً لتقرير صحيفة "نيوايج" البنجلاديشية، إن الجهات الأمنية في المطار وأثناء فحص أمتعة أحد ركاب رحلة الدمام التابعة لخطوط بيمان البنجلاديشية عثروا على المواد المخدرة وتم إيقاف الراكب، وهو من الجنسية البنجلاديشية وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية .
وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية أوقفت يوم السبت الماضي راكبًا آخر من الجنسية البنجلاديشية متجهة إلى مدينة الدمام السعودية بعد أن عُثر معه على أكثر من 22 ألف حبة مخدرة.

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