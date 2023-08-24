"الخضيري": توقعت خطورة السجائر الإلكترونية .. والآن تُعلن أول حالة وفاة

استشهد بتحذير قديم: أمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات

دخل عالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ على خط أزمة السجائر الإلكترونية، مغرّداً: "كما توقّعت أنا شخصياً قبل فترة أن السيجارة الإلكترونية جديدة وننتظر الأبحاث عنها!! الآن يتم الإعلان عن وفاة أول حالة بالتهاب حاد بالرئة بسبب السيجارة والشيشة الإلكترونية.

واستشهد "الخضيري"؛ بما نقله عنه برنامج تلفزيوني، قبل فترة، عندما أكّد أن السجائر الالكترونية تحتوي على "نيكوتين"، وأمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قد علّق صباح اليوم، على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وغرّد الوزير بقوله: مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.