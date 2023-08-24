النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخضيري": توقعت خطورة السجائر الإلكترونية .. والآن تُعلن أول حالة وفاة

استشهد بتحذير قديم: أمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات

دخل عالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ على خط أزمة السجائر الإلكترونية، مغرّداً: "كما توقّعت أنا شخصياً قبل فترة أن السيجارة الإلكترونية جديدة وننتظر الأبحاث عنها!! الآن يتم الإعلان عن وفاة أول حالة بالتهاب حاد بالرئة بسبب السيجارة والشيشة الإلكترونية.

واستشهد "الخضيري"؛ بما نقله عنه برنامج تلفزيوني، قبل فترة، عندما أكّد أن السجائر الالكترونية تحتوي على "نيكوتين"، وأمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قد علّق صباح اليوم، على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وغرّد الوزير بقوله: مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخضيري": توقعت خطورة السجائر الإلكترونية .. والآن تُعلن أول حالة وفاة
سبق

دخل عالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ على خط أزمة السجائر الإلكترونية، مغرّداً: "كما توقّعت أنا شخصياً قبل فترة أن السيجارة الإلكترونية جديدة وننتظر الأبحاث عنها!! الآن يتم الإعلان عن وفاة أول حالة بالتهاب حاد بالرئة بسبب السيجارة والشيشة الإلكترونية.

واستشهد "الخضيري"؛ بما نقله عنه برنامج تلفزيوني، قبل فترة، عندما أكّد أن السجائر الالكترونية تحتوي على "نيكوتين"، وأمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قد علّق صباح اليوم، على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وغرّد الوزير بقوله: مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
12:16 PM

"الخضيري": توقعت خطورة السجائر الإلكترونية .. والآن تُعلن أول حالة وفاة

استشهد بتحذير قديم: أمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,920

دخل عالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ على خط أزمة السجائر الإلكترونية، مغرّداً: "كما توقّعت أنا شخصياً قبل فترة أن السيجارة الإلكترونية جديدة وننتظر الأبحاث عنها!! الآن يتم الإعلان عن وفاة أول حالة بالتهاب حاد بالرئة بسبب السيجارة والشيشة الإلكترونية.

واستشهد "الخضيري"؛ بما نقله عنه برنامج تلفزيوني، قبل فترة، عندما أكّد أن السجائر الالكترونية تحتوي على "نيكوتين"، وأمراض القلب والشرايين تتنظر مستخدميها خلال 10 سنوات.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قد علّق صباح اليوم، على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وغرّد الوزير بقوله: مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,313
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,045
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,242

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة