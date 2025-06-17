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"كورونا" يصيب 121 جزائريّاً جديداً.. ويودي بحياة 11

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 11.268

سجلت الجزائر 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 11268 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن اللجنة رصدت 11 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 799 وفاة.

وأضاف أنها سجلت شفاء 101 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7943 حالة.

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"كورونا" يصيب 121 جزائريّاً جديداً.. ويودي بحياة 11
سبق

سجلت الجزائر 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 11268 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن اللجنة رصدت 11 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 799 وفاة.

وأضاف أنها سجلت شفاء 101 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7943 حالة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:43 PM

"كورونا" يصيب 121 جزائريّاً جديداً.. ويودي بحياة 11

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 11.268

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرباط
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سجلت الجزائر 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 11268 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن اللجنة رصدت 11 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 799 وفاة.

وأضاف أنها سجلت شفاء 101 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7943 حالة.

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