النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين

ضمن سلسلة من الخدمات الإنسانية غير الطبية للوزارة

وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين, ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين .


وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم .


يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج, حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين
سبق

وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين, ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين .


وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم .


يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج, حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:24 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:19 PM

"الصحة" توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين

ضمن سلسلة من الخدمات الإنسانية غير الطبية للوزارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
390

وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين, ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين .


وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم .


يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج, حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,745
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,709
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,685
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,795

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة