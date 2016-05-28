"الفيصل" يرأس الاجتماع الأول لمجلس الأولمبية السعودية الجديد

تم تكريم أعضاء مجلس إدارة الدورة السابقة

ترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة بعد التشكيل الجديد, بحضور أعضاء المجلس, وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واعتمد الاجتماع تعيين الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمينًا عامًا للجنة الأولمبية إضافة إلى منصبه نائبًا للرئيس، واستمرار تكليف عبد العزيز بن محمد العنزي رئيسًا تنفيذيًا للجنة الأولمبية.

واطلع الاجتماع على تقرير دورة الألعاب السعودية الأولى، ودورة الألعاب الآسيوية (الرياض 2034م)، والمبادرات والمشروعات والدورات والمشاركات المستقبلية للجنة الأولمبية، إضافة إلى آلية اختيار المنتخبات ولاعبي النخبة، والاتفاقيات التي تمت بين اللجنة وعددٍ من المنظمات الرياضية الدولية.

من جهة أخرى كرّم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية للدورة الأولمبية السابقة.