النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

"بنزيما" يكسّر الأرقام مع ريال مدريد.. ويواصل ملاحقة "ميسي"

واصل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما حضوره، ورفع رصيده التهديفي مع فريقه إلى 243 هدفاً في كل المسابقات، متخطياً الأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش، الذي سجل مع الفريق 242 هدفاً خلال مسيرته.


وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، الجمعة، أن بنزيما أصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أكثر من 20 هدفاً بالموسم الواحد خلال 8 مواسم، رفقة كل من كريستيانو رونالدو، راؤول جونزاليس، وألفريدو دي ستيفانو.


وبهدفيه في مرمى فالنسيا، ارتفع رصيد المهاجم الفرنسي في الدوري هذا الموسم إلى الهدف رقم 16، في المركز الثاني بصراع الهدافين بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"بنزيما" يكسّر الأرقام مع ريال مدريد.. ويواصل ملاحقة "ميسي"
سبق

واصل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما حضوره، ورفع رصيده التهديفي مع فريقه إلى 243 هدفاً في كل المسابقات، متخطياً الأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش، الذي سجل مع الفريق 242 هدفاً خلال مسيرته.


وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، الجمعة، أن بنزيما أصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أكثر من 20 هدفاً بالموسم الواحد خلال 8 مواسم، رفقة كل من كريستيانو رونالدو، راؤول جونزاليس، وألفريدو دي ستيفانو.


وبهدفيه في مرمى فالنسيا، ارتفع رصيد المهاجم الفرنسي في الدوري هذا الموسم إلى الهدف رقم 16، في المركز الثاني بصراع الهدافين بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفاً.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
06:20 PM

"بنزيما" يكسّر الأرقام مع ريال مدريد.. ويواصل ملاحقة "ميسي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
162

واصل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما حضوره، ورفع رصيده التهديفي مع فريقه إلى 243 هدفاً في كل المسابقات، متخطياً الأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش، الذي سجل مع الفريق 242 هدفاً خلال مسيرته.


وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، الجمعة، أن بنزيما أصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أكثر من 20 هدفاً بالموسم الواحد خلال 8 مواسم، رفقة كل من كريستيانو رونالدو، راؤول جونزاليس، وألفريدو دي ستيفانو.


وبهدفيه في مرمى فالنسيا، ارتفع رصيد المهاجم الفرنسي في الدوري هذا الموسم إلى الهدف رقم 16، في المركز الثاني بصراع الهدافين بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,233
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,353

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة