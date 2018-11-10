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سفير خادم الحرمين بعمّان يعزي في ضحايا السيول التي اجتاحت الأردن

أعرب عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي، تعازيه للأردن ملكاً وحكومة وشعبًا في ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق جنوبي الأردن.


وأعرب في بيان له اليوم باسمه واسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين سالمين .

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سفير خادم الحرمين بعمّان يعزي في ضحايا السيول التي اجتاحت الأردن
سبق

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي، تعازيه للأردن ملكاً وحكومة وشعبًا في ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق جنوبي الأردن.


وأعرب في بيان له اليوم باسمه واسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين سالمين .

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
04:48 PM

سفير خادم الحرمين بعمّان يعزي في ضحايا السيول التي اجتاحت الأردن

أعرب عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي، تعازيه للأردن ملكاً وحكومة وشعبًا في ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق جنوبي الأردن.


وأعرب في بيان له اليوم باسمه واسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين سالمين .

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