برنامج "أداء الصحة" يحصل على جائزة دولية

تسلمتها الوزارة خلال الحفل الذي أُقيم في لندن أمس

حققت وزارة الصحة ممثلة ببرنامج أداء الصحة المركز الثاني وحصلت على الجائزة التقديرية لجائزة فريق الجودة لعام 2019م والتي ينظمها معهد تشارترد للجودة (CQI) "الهيئة المهنية للخبراء لمحترفي الجودة".

وقد تسلمت الوزارة الجائزة خلال الحفل الذي أُقيم في لندن أمس الأربعاء، حيث يتم عقد هذه الجائزة بشكل سنوي على مستوى جميع دول العالم لمشاركة المنشآت والفرق من شتى القطاعات ليعرضوا قصص التحسين والاستدامة والجودة التي حققوها.

ويُعد برنامج أداء الصحة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل، حيث توسع البرنامج ويستهدف مناطق خدمة المريض الحيوية مثل الطوارئ والتنويم والعمليات والعناية المركزة والعيادات والأشعة والمختبرات.

كما يُشار إلى أن برنامج أداء الصحة أطلقته الوزارة لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية ٢٠٣٠ وإسهامه في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات ويشمل أكثر من 42 مؤشر أداء رئيسًا عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات.

وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى وأسفر عن إنجاز العديد من المشروعات التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

وأسهم البرنامج في رفع نسبة من تستكمل معالجتهم من المرضى في غضون أربع ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ لتصل إلى أكثر من 85 ٪، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1400 موظف المهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.

كما حصل البرنامج على الاعتراف الدولي ونال جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018 ؛ وفي هذا العام ٢٠١٩ قامت الصحة بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى وشمول أكثر من 730 مركز رعاية أولية مع توسع إلى 15 محورًا خدميًا. والهدف من ذلك هو التمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تساعد الوزارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعاية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين.