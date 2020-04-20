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جدة تتراجع للمرتبة الثالثة في تسجيل الإصابات بـ"كورونا" في المملكة

بـ186 إصابة من أصل 1122 تم تسجيلها

احتلت جدة المرتبة الثالثة اليوم الاثنين، في عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى المملكة بـ 186 مصاباً، فيما ما زالت مكة المكرمة تتصدر قائمة مدن المملكة في أعداد المصابين بـ 402، تلتها مدينة الرياض بـ 200 مصاب.

وانخفضت مدن المملكة على خارطة المصابين اليوم، إلى 16 مدينة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم، فيما ما زال المسح اليومي للأحياء يسجل ارتفاعاً في عدد المصابين، وكذلك المجمعات السكنية للعمالة المنزلية.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن اليوم أن عدد المصابين بلغ ١١٢٢، وأن إجمالي الحالات في المملكة بلغت ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا.
وأضاف: أن "إجمالي الحالات النشطة بلغ ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة".
وقال: "سجلنا في المملكة تعافي ٩٢ حالة ولله الحمد، ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة كما، سجلنا ٦ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ١٠٣ حالات".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تتراجع للمرتبة الثالثة في تسجيل الإصابات بـ"كورونا" في المملكة
سبق

احتلت جدة المرتبة الثالثة اليوم الاثنين، في عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى المملكة بـ 186 مصاباً، فيما ما زالت مكة المكرمة تتصدر قائمة مدن المملكة في أعداد المصابين بـ 402، تلتها مدينة الرياض بـ 200 مصاب.

وانخفضت مدن المملكة على خارطة المصابين اليوم، إلى 16 مدينة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم، فيما ما زال المسح اليومي للأحياء يسجل ارتفاعاً في عدد المصابين، وكذلك المجمعات السكنية للعمالة المنزلية.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن اليوم أن عدد المصابين بلغ ١١٢٢، وأن إجمالي الحالات في المملكة بلغت ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا.
وأضاف: أن "إجمالي الحالات النشطة بلغ ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة".
وقال: "سجلنا في المملكة تعافي ٩٢ حالة ولله الحمد، ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة كما، سجلنا ٦ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ١٠٣ حالات".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:19 PM

جدة تتراجع للمرتبة الثالثة في تسجيل الإصابات بـ"كورونا" في المملكة

بـ186 إصابة من أصل 1122 تم تسجيلها

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عبدالله الراجحي - جدة
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3,008

احتلت جدة المرتبة الثالثة اليوم الاثنين، في عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى المملكة بـ 186 مصاباً، فيما ما زالت مكة المكرمة تتصدر قائمة مدن المملكة في أعداد المصابين بـ 402، تلتها مدينة الرياض بـ 200 مصاب.

وانخفضت مدن المملكة على خارطة المصابين اليوم، إلى 16 مدينة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم، فيما ما زال المسح اليومي للأحياء يسجل ارتفاعاً في عدد المصابين، وكذلك المجمعات السكنية للعمالة المنزلية.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن اليوم أن عدد المصابين بلغ ١١٢٢، وأن إجمالي الحالات في المملكة بلغت ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا.
وأضاف: أن "إجمالي الحالات النشطة بلغ ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة".
وقال: "سجلنا في المملكة تعافي ٩٢ حالة ولله الحمد، ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة كما، سجلنا ٦ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ١٠٣ حالات".

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