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"القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة"

تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

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"القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة"
سبق

تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:15 PM

"القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

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