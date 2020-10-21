"القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة"

تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.