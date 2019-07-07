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أمير الشرقية يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

عبَّروا عن مواساتهم سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة مساء أمس الأمراء وأصحاب الفضيلة والمواطنين الذين قدَّموا العزاء في وفاة والدته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد - رحمها الله-.

كما كان في استقبال المعزين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما قدم واجب العزاء الأمير عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نقل تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية، والسيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية بسلطنة عمان.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويواصل أمير المنطقة الشرقية وأبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين اليوم الأحد من بعد صلاة المغرب في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بحي الحمراء في جدة.

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أمير الشرقية يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة مساء أمس الأمراء وأصحاب الفضيلة والمواطنين الذين قدَّموا العزاء في وفاة والدته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد - رحمها الله-.

كما كان في استقبال المعزين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما قدم واجب العزاء الأمير عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نقل تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية، والسيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية بسلطنة عمان.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويواصل أمير المنطقة الشرقية وأبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين اليوم الأحد من بعد صلاة المغرب في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بحي الحمراء في جدة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:56 AM

أمير الشرقية يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

عبَّروا عن مواساتهم سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة مساء أمس الأمراء وأصحاب الفضيلة والمواطنين الذين قدَّموا العزاء في وفاة والدته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد - رحمها الله-.

كما كان في استقبال المعزين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما قدم واجب العزاء الأمير عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نقل تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية، والسيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية بسلطنة عمان.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويواصل أمير المنطقة الشرقية وأبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين اليوم الأحد من بعد صلاة المغرب في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بحي الحمراء في جدة.

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