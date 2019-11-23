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"نايس ون" السعودي يحتل المرتبة الأولى في متجر التطبيقات خلال "الجمعة البيضاء"

خصومات حقيقية جذبت أكثر من مليوني مستخدم

احتل تطبيق "نايس ون" المتخصص في منتجات المكياج والعطور، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول في متجر التطبيقات السعودي في موسم "الجمعة البيضاء"، بحسب ما ذكر المدير العام لـ"نايس ون" عمر العليان، مشدداً على أن المصداقية مع العميل والخصومات الحقيقية هي أهم ما يجذب العميل.

وأوضح أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بصرف أكثر ميزانيتها في التسويق خلال هذا الموسم، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "نايس ون" تجاوز مليوني مستخدم.

يشار إلى أن موقع "نايس ون" الإلكتروني، موقع سعودي، ويُعتبر المكان الأول بالمنطقة لتسوق منتجات التجميل والعطور.

تطبيق نايس ون منتجات المكياج والعطور متجر التطبيقات السعودي المدير العام لنايس ون عمر العليان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نايس ون" السعودي يحتل المرتبة الأولى في متجر التطبيقات خلال "الجمعة البيضاء"
سبق

احتل تطبيق "نايس ون" المتخصص في منتجات المكياج والعطور، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول في متجر التطبيقات السعودي في موسم "الجمعة البيضاء"، بحسب ما ذكر المدير العام لـ"نايس ون" عمر العليان، مشدداً على أن المصداقية مع العميل والخصومات الحقيقية هي أهم ما يجذب العميل.

وأوضح أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بصرف أكثر ميزانيتها في التسويق خلال هذا الموسم، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "نايس ون" تجاوز مليوني مستخدم.

يشار إلى أن موقع "نايس ون" الإلكتروني، موقع سعودي، ويُعتبر المكان الأول بالمنطقة لتسوق منتجات التجميل والعطور.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
06:21 PM

"نايس ون" السعودي يحتل المرتبة الأولى في متجر التطبيقات خلال "الجمعة البيضاء"

خصومات حقيقية جذبت أكثر من مليوني مستخدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتل تطبيق "نايس ون" المتخصص في منتجات المكياج والعطور، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول في متجر التطبيقات السعودي في موسم "الجمعة البيضاء"، بحسب ما ذكر المدير العام لـ"نايس ون" عمر العليان، مشدداً على أن المصداقية مع العميل والخصومات الحقيقية هي أهم ما يجذب العميل.

وأوضح أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بصرف أكثر ميزانيتها في التسويق خلال هذا الموسم، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "نايس ون" تجاوز مليوني مستخدم.

يشار إلى أن موقع "نايس ون" الإلكتروني، موقع سعودي، ويُعتبر المكان الأول بالمنطقة لتسوق منتجات التجميل والعطور.

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