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موانئ خليج عدن: لا وجود لأي شحنات من نترات الأمونيوم مخزنة في الميناء

دعت لتحري الدقة قبل نقل الأخبار التي تثير القلق لدى المواطنين

أكدت مؤسسة موانئ خليج عدن في اليمن عدم وجود أي شحنات من مادة نترات الأمونيوم في الميناء، مشيرة إلى أن ما يتردد حول وجود حاويات محمَّلة بهذه المادة في مرفأ الميناء عارٍ من الصحة.

وقالت الدائرة الإعلامية بميناء عدن: "بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وتخزين أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1)، وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) التي تحتوي على المواد المشتعلة، والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة".

وأضافت في بيان لها إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نُشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات التي تحتوي على مادة اليوريا (UREA %46) العضوية، أنها تُستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.

ودعت الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم بث الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد.

ميناء عدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موانئ خليج عدن: لا وجود لأي شحنات من نترات الأمونيوم مخزنة في الميناء
سبق

أكدت مؤسسة موانئ خليج عدن في اليمن عدم وجود أي شحنات من مادة نترات الأمونيوم في الميناء، مشيرة إلى أن ما يتردد حول وجود حاويات محمَّلة بهذه المادة في مرفأ الميناء عارٍ من الصحة.

وقالت الدائرة الإعلامية بميناء عدن: "بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وتخزين أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1)، وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) التي تحتوي على المواد المشتعلة، والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة".

وأضافت في بيان لها إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نُشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات التي تحتوي على مادة اليوريا (UREA %46) العضوية، أنها تُستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.

ودعت الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم بث الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
10:28 PM

موانئ خليج عدن: لا وجود لأي شحنات من نترات الأمونيوم مخزنة في الميناء

دعت لتحري الدقة قبل نقل الأخبار التي تثير القلق لدى المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مؤسسة موانئ خليج عدن في اليمن عدم وجود أي شحنات من مادة نترات الأمونيوم في الميناء، مشيرة إلى أن ما يتردد حول وجود حاويات محمَّلة بهذه المادة في مرفأ الميناء عارٍ من الصحة.

وقالت الدائرة الإعلامية بميناء عدن: "بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وتخزين أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1)، وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) التي تحتوي على المواد المشتعلة، والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة".

وأضافت في بيان لها إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نُشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات التي تحتوي على مادة اليوريا (UREA %46) العضوية، أنها تُستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.

ودعت الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم بث الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد.

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