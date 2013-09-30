مصر تستورد 25 مليون جرعة لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا من روسيا

ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير الأمصال ضد الوباء لقرابة ربع سكان البلاد

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأربعاء، أنه أبرم اتفاقية مع شركة "فاركو" إحدى المجموعات الصيدلانية الرائدة في مصر؛ لتوريد 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا.

ومن المقرر أن تقوم روسيا بتوريد جرعات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا إلى مصر؛ مما سيوفر اللقاح لربع سكانها.

وقال الصندوق الروسي في بيان اليوم له وفق "روسيا اليوم": إن "الاتفاقية ستدعم جهود وزارة الصحة المصرية لتزويد البلاد بلقاح ضد فيروس كورونا، وبفضل الاتفاقية المبرمة سيتمكن نحو 25% من سكان مصر من الحصول على لقاح "سبوتنيك V"، كما أن من المقرر توزيعه في دول الجوار في المستقبل".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا تَلَقّت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى دول أخرى.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي، أولَ دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قُرب تسجيل لقاح ثانٍ مضاد للوباء.