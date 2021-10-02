النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب وزير الشؤون البلدية يتفقد البنية التحتية للمشاريع الإسكانية في 3 مناطق

شَهِد توقيع 3 اتفاقيات لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في الباحة

‬ اختتم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ونِسَب الإنجاز في عدد من المخططات والمشاريع السكنية، التي تضمنت 3 مناطق (مكة المكرمة، وعسير، والباحة)، وشملت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي بيشة وبلقرن في منطقة عسير، ومحافظتي بلجرشي والعقيق في منطقة الباحة.

وتَضمنت الزيارةُ الوقوفَ على أعمال البنية التحتية وسير الإنجاز في مشروع مخططات شمال المطار ومخطط "الزهور" في محافظة بيشة، ضمن مشاريع المخططات السكنية التي توفرها الوزارة لمستفيدي المحافظة، والاطلاع على سير الأعمال في مخطط "شرفات الوادي" السكني بعفراء بمحافظة بلقرن، وما تم إنجازه في عدد من مشاريع المخططات السكنية "روابي الحميد" و"الرحيق" و"الازدهار" في محافظة بلجرشي، ومخطط "روابي الباحة" بالقوارير، ومخطط "الجوهرة" في العقيق.

وشملت الجولة، زيارة مشروع إسكان رنية لمستفيدي الإسكان التنموي، الذي يضم 235 وحدة سكنية، وسلّم عددًا من الأسر المستفيدة وحداتهم السكنية، ضمن الاتفاقية الثلاثية للتملك الميسر، بالشراكة مع جمعية نفع الخيرية، وبمشاركة جمعية الأيتام بمحافظة رنية.

وأشاد "البدير"، خلال زيارته المشاريع، بمستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع؛ مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين.

وشدد على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية؛ لضمان تنفيذها بجودة عالية وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد أن تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، يُعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد استمرار الوزارة في ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى التي تشمل تقديم القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات الإسكانية.

وضمن الجولة، شهد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع ثلاث اتفاقيات لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ بالإضافة إلى تدشين مبادرة "خدمة مستفيدي الإسكان من فروع البلديات" في بلدية محافظة بيشة؛ لتصبح بذلك أول بلدية على مستوى بلديات المملكة تطبيقًا للخدمة من خلال تقديم حزمة من الحلول والخيارات السكنية لتسهيل تملك الأسر في المحافظة؛ وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية بيشة علي آل جلبان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب وزير الشؤون البلدية يتفقد البنية التحتية للمشاريع الإسكانية في 3 مناطق
سبق

‬ اختتم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ونِسَب الإنجاز في عدد من المخططات والمشاريع السكنية، التي تضمنت 3 مناطق (مكة المكرمة، وعسير، والباحة)، وشملت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي بيشة وبلقرن في منطقة عسير، ومحافظتي بلجرشي والعقيق في منطقة الباحة.

وتَضمنت الزيارةُ الوقوفَ على أعمال البنية التحتية وسير الإنجاز في مشروع مخططات شمال المطار ومخطط "الزهور" في محافظة بيشة، ضمن مشاريع المخططات السكنية التي توفرها الوزارة لمستفيدي المحافظة، والاطلاع على سير الأعمال في مخطط "شرفات الوادي" السكني بعفراء بمحافظة بلقرن، وما تم إنجازه في عدد من مشاريع المخططات السكنية "روابي الحميد" و"الرحيق" و"الازدهار" في محافظة بلجرشي، ومخطط "روابي الباحة" بالقوارير، ومخطط "الجوهرة" في العقيق.

وشملت الجولة، زيارة مشروع إسكان رنية لمستفيدي الإسكان التنموي، الذي يضم 235 وحدة سكنية، وسلّم عددًا من الأسر المستفيدة وحداتهم السكنية، ضمن الاتفاقية الثلاثية للتملك الميسر، بالشراكة مع جمعية نفع الخيرية، وبمشاركة جمعية الأيتام بمحافظة رنية.

وأشاد "البدير"، خلال زيارته المشاريع، بمستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع؛ مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين.

وشدد على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية؛ لضمان تنفيذها بجودة عالية وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد أن تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، يُعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد استمرار الوزارة في ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى التي تشمل تقديم القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات الإسكانية.

وضمن الجولة، شهد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع ثلاث اتفاقيات لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ بالإضافة إلى تدشين مبادرة "خدمة مستفيدي الإسكان من فروع البلديات" في بلدية محافظة بيشة؛ لتصبح بذلك أول بلدية على مستوى بلديات المملكة تطبيقًا للخدمة من خلال تقديم حزمة من الحلول والخيارات السكنية لتسهيل تملك الأسر في المحافظة؛ وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية بيشة علي آل جلبان.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
03:22 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:26 PM

نائب وزير الشؤون البلدية يتفقد البنية التحتية للمشاريع الإسكانية في 3 مناطق

شَهِد توقيع 3 اتفاقيات لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في الباحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,306

‬ اختتم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ونِسَب الإنجاز في عدد من المخططات والمشاريع السكنية، التي تضمنت 3 مناطق (مكة المكرمة، وعسير، والباحة)، وشملت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي بيشة وبلقرن في منطقة عسير، ومحافظتي بلجرشي والعقيق في منطقة الباحة.

وتَضمنت الزيارةُ الوقوفَ على أعمال البنية التحتية وسير الإنجاز في مشروع مخططات شمال المطار ومخطط "الزهور" في محافظة بيشة، ضمن مشاريع المخططات السكنية التي توفرها الوزارة لمستفيدي المحافظة، والاطلاع على سير الأعمال في مخطط "شرفات الوادي" السكني بعفراء بمحافظة بلقرن، وما تم إنجازه في عدد من مشاريع المخططات السكنية "روابي الحميد" و"الرحيق" و"الازدهار" في محافظة بلجرشي، ومخطط "روابي الباحة" بالقوارير، ومخطط "الجوهرة" في العقيق.

وشملت الجولة، زيارة مشروع إسكان رنية لمستفيدي الإسكان التنموي، الذي يضم 235 وحدة سكنية، وسلّم عددًا من الأسر المستفيدة وحداتهم السكنية، ضمن الاتفاقية الثلاثية للتملك الميسر، بالشراكة مع جمعية نفع الخيرية، وبمشاركة جمعية الأيتام بمحافظة رنية.

وأشاد "البدير"، خلال زيارته المشاريع، بمستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع؛ مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين.

وشدد على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية؛ لضمان تنفيذها بجودة عالية وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد أن تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، يُعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد استمرار الوزارة في ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى التي تشمل تقديم القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات الإسكانية.

وضمن الجولة، شهد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع ثلاث اتفاقيات لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ بالإضافة إلى تدشين مبادرة "خدمة مستفيدي الإسكان من فروع البلديات" في بلدية محافظة بيشة؛ لتصبح بذلك أول بلدية على مستوى بلديات المملكة تطبيقًا للخدمة من خلال تقديم حزمة من الحلول والخيارات السكنية لتسهيل تملك الأسر في المحافظة؛ وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية بيشة علي آل جلبان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,155
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة