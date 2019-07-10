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النادي الموسمي الأول بالرياض ينفذ دورة "فك وتركيب الروبوتات"

ينفذ النادي الموسمي الأول بمدينة الرياض بحي المونسية، متوسطة مريم بنت عمران، بالشراكة مع شركة آسيا الوقفية، وبتوجيه من إدارة نشاط الطالبات، متمثلة في الدكتورة إيمان الديهم، والمشرفة التربوية مهرة أبو عريف، وقائدة النادي فوزية الأحمري، دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام عن "فك وتركيب وتشغيل الروبوتات وصيانتها".

قدمت الدورة من شركة آسيا المدربة أروى العبدالكريم، وقدمت شرحًا كافيًا لجذب المتدربات وشدهن إلى معرفة المزيد عن عالم التقنية في الروبوتات.

وأوضحت العبدالكريم أنه كان يومًا مميزًا من البرامج التقنية المقدمة لمرتادات النادي الموسمي الأول، مشيرة إلى أنه كان هناك تفاعل وتجاوب من قِبل المتدربات اللواتي حرصن على متابعة الدورة والاهتمام بأدق تفاصيلها.

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النادي الموسمي الأول بالرياض ينفذ دورة "فك وتركيب الروبوتات"
سبق

ينفذ النادي الموسمي الأول بمدينة الرياض بحي المونسية، متوسطة مريم بنت عمران، بالشراكة مع شركة آسيا الوقفية، وبتوجيه من إدارة نشاط الطالبات، متمثلة في الدكتورة إيمان الديهم، والمشرفة التربوية مهرة أبو عريف، وقائدة النادي فوزية الأحمري، دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام عن "فك وتركيب وتشغيل الروبوتات وصيانتها".

قدمت الدورة من شركة آسيا المدربة أروى العبدالكريم، وقدمت شرحًا كافيًا لجذب المتدربات وشدهن إلى معرفة المزيد عن عالم التقنية في الروبوتات.

وأوضحت العبدالكريم أنه كان يومًا مميزًا من البرامج التقنية المقدمة لمرتادات النادي الموسمي الأول، مشيرة إلى أنه كان هناك تفاعل وتجاوب من قِبل المتدربات اللواتي حرصن على متابعة الدورة والاهتمام بأدق تفاصيلها.

10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
09:57 PM

النادي الموسمي الأول بالرياض ينفذ دورة "فك وتركيب الروبوتات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينفذ النادي الموسمي الأول بمدينة الرياض بحي المونسية، متوسطة مريم بنت عمران، بالشراكة مع شركة آسيا الوقفية، وبتوجيه من إدارة نشاط الطالبات، متمثلة في الدكتورة إيمان الديهم، والمشرفة التربوية مهرة أبو عريف، وقائدة النادي فوزية الأحمري، دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام عن "فك وتركيب وتشغيل الروبوتات وصيانتها".

قدمت الدورة من شركة آسيا المدربة أروى العبدالكريم، وقدمت شرحًا كافيًا لجذب المتدربات وشدهن إلى معرفة المزيد عن عالم التقنية في الروبوتات.

وأوضحت العبدالكريم أنه كان يومًا مميزًا من البرامج التقنية المقدمة لمرتادات النادي الموسمي الأول، مشيرة إلى أنه كان هناك تفاعل وتجاوب من قِبل المتدربات اللواتي حرصن على متابعة الدورة والاهتمام بأدق تفاصيلها.

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200 مليون

26 ديسمبر
24,911
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