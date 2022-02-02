"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على نجران
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 5 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-02
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:32 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:51 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على نجران
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 5 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.