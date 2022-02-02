"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على نجران

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.