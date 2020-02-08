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باحثون يشكّكون في دراسة تربط بين آكل النمل الحرشفي وتفشي "كورونا"

جامعة كمبردج تؤكّد: البحث ليس محكماً

شكّك باحثون مستقلون في بحثٍ أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين ربما يكون قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة في آكل النمل الحرشفي.

وذكرت جامعة جنوب الصين الزراعية، أنها قادت البحث، وذكرت في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة فيروس كورونا الجديد التي تم استخلاصها من حيوان آكل النمل في الدراسة كان متطابقاً بنسبة 99 في المئة مع السلالة التي رُصدت في البشر.

وأضافت، أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفي هو العائل الوسيط المرجّح للفيروس.

لكن مدير إدارة الطب البيطري في جامعة كمبردج، جيمس وود؛ قال إن البحث ليس محكماً.

وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفي في التفشي لم تُنشر، باستثناء ما جاء في إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلاً علمياً".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووي فيروسي له تسلسل جيني مشابه بأكثر من 99 في المئة ليس كافياً. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوّث من بيئة شديدة العدوى؟".

كما قال أستاذ الطب البيطري في جامعة سيتي في هونج كونج ديرك فايفر؛ إن البحث لا يثبت بأيّ حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس كورونا الجديد بين البشر.

وقال "لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار (فيروس كورونا) بين أجناس مختلفة بناءً على عيّنات تمثيلية، ومن شبه المؤكّد أن تلك لا تعبّر عنها".

آكل النمل الحرشفي فيروس كورونا الجديد

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باحثون يشكّكون في دراسة تربط بين آكل النمل الحرشفي وتفشي "كورونا"
سبق

شكّك باحثون مستقلون في بحثٍ أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين ربما يكون قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة في آكل النمل الحرشفي.

وذكرت جامعة جنوب الصين الزراعية، أنها قادت البحث، وذكرت في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة فيروس كورونا الجديد التي تم استخلاصها من حيوان آكل النمل في الدراسة كان متطابقاً بنسبة 99 في المئة مع السلالة التي رُصدت في البشر.

وأضافت، أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفي هو العائل الوسيط المرجّح للفيروس.

لكن مدير إدارة الطب البيطري في جامعة كمبردج، جيمس وود؛ قال إن البحث ليس محكماً.

وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفي في التفشي لم تُنشر، باستثناء ما جاء في إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلاً علمياً".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووي فيروسي له تسلسل جيني مشابه بأكثر من 99 في المئة ليس كافياً. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوّث من بيئة شديدة العدوى؟".

كما قال أستاذ الطب البيطري في جامعة سيتي في هونج كونج ديرك فايفر؛ إن البحث لا يثبت بأيّ حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس كورونا الجديد بين البشر.

وقال "لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار (فيروس كورونا) بين أجناس مختلفة بناءً على عيّنات تمثيلية، ومن شبه المؤكّد أن تلك لا تعبّر عنها".

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:19 AM

باحثون يشكّكون في دراسة تربط بين آكل النمل الحرشفي وتفشي "كورونا"

جامعة كمبردج تؤكّد: البحث ليس محكماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شكّك باحثون مستقلون في بحثٍ أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين ربما يكون قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة في آكل النمل الحرشفي.

وذكرت جامعة جنوب الصين الزراعية، أنها قادت البحث، وذكرت في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة فيروس كورونا الجديد التي تم استخلاصها من حيوان آكل النمل في الدراسة كان متطابقاً بنسبة 99 في المئة مع السلالة التي رُصدت في البشر.

وأضافت، أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفي هو العائل الوسيط المرجّح للفيروس.

لكن مدير إدارة الطب البيطري في جامعة كمبردج، جيمس وود؛ قال إن البحث ليس محكماً.

وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفي في التفشي لم تُنشر، باستثناء ما جاء في إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلاً علمياً".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووي فيروسي له تسلسل جيني مشابه بأكثر من 99 في المئة ليس كافياً. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوّث من بيئة شديدة العدوى؟".

كما قال أستاذ الطب البيطري في جامعة سيتي في هونج كونج ديرك فايفر؛ إن البحث لا يثبت بأيّ حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس كورونا الجديد بين البشر.

وقال "لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار (فيروس كورونا) بين أجناس مختلفة بناءً على عيّنات تمثيلية، ومن شبه المؤكّد أن تلك لا تعبّر عنها".

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