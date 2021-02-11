أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها

شدد على حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفًا ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهداف للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.

وشدد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

