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محافظ بيروت: الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تصل إلى 15 مليار دولار

قال إن كميات القمح محدودة ولبنان سيواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي

قال محافظ بيروت مروان عبود، في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية يوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح محافظ بيروت أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة، قائلاً إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبّر عن اعتقاده أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

انفجار بيروت

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محافظ بيروت: الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تصل إلى 15 مليار دولار
سبق

قال محافظ بيروت مروان عبود، في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية يوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح محافظ بيروت أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة، قائلاً إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبّر عن اعتقاده أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:09 AM
اخر تعديل
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
02:24 AM

محافظ بيروت: الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تصل إلى 15 مليار دولار

قال إن كميات القمح محدودة ولبنان سيواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال محافظ بيروت مروان عبود، في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية يوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح محافظ بيروت أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة، قائلاً إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبّر عن اعتقاده أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

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