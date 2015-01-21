طالبان تتباحث مع مسؤولين أمريكيين

بعد تهديدها بالانسحاب من المفاوضات

أعلنت حركة طالبان في بيان أنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان الذي نقلته "رويترز"، أن "محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكيين جرت اليوم في الدوحة".