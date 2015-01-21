النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

طالبان تتباحث مع مسؤولين أمريكيين

بعد تهديدها بالانسحاب من المفاوضات

أعلنت حركة طالبان في بيان أنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان الذي نقلته "رويترز"، أن "محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكيين جرت اليوم في الدوحة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
طالبان تتباحث مع مسؤولين أمريكيين
سبق

أعلنت حركة طالبان في بيان أنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان الذي نقلته "رويترز"، أن "محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكيين جرت اليوم في الدوحة".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
06:10 PM

طالبان تتباحث مع مسؤولين أمريكيين

بعد تهديدها بالانسحاب من المفاوضات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
116

أعلنت حركة طالبان في بيان أنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان الذي نقلته "رويترز"، أن "محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكيين جرت اليوم في الدوحة".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,472
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,522
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,412

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة