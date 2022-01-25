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الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على الحوثيين في تعز ويحرر مواقع استراتيجية

مقاتلات التحالف استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا

حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مناطق استراتيجية جديدة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، بعد هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأفاد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، بأن قوات الجيش الوطني حررت عزلة وجبل الأخلود، وموقع الحصن الاستراتيجي المطل على هيجة الأخلود والطريق الرئيس الرابط بين تعز والحديدة، إلى جانب تقدمها في منطقة الزبيرية.

وأوضح أن هجمات الجيش الوطني حاليًا لا تقتصر على جبهات غرب المدينة فقط، بل تمتد إلى شرقها وشمالها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبين "البحر" أن مقاتلات التحالف نفذت غارات جوية مركّزة، استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا الحوثية وآليات قتالية تابعة لها ودمّرتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على الحوثيين في تعز ويحرر مواقع استراتيجية
سبق

حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مناطق استراتيجية جديدة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، بعد هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأفاد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، بأن قوات الجيش الوطني حررت عزلة وجبل الأخلود، وموقع الحصن الاستراتيجي المطل على هيجة الأخلود والطريق الرئيس الرابط بين تعز والحديدة، إلى جانب تقدمها في منطقة الزبيرية.

وأوضح أن هجمات الجيش الوطني حاليًا لا تقتصر على جبهات غرب المدينة فقط، بل تمتد إلى شرقها وشمالها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبين "البحر" أن مقاتلات التحالف نفذت غارات جوية مركّزة، استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا الحوثية وآليات قتالية تابعة لها ودمّرتها.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:12 PM

الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على الحوثيين في تعز ويحرر مواقع استراتيجية

مقاتلات التحالف استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مناطق استراتيجية جديدة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، بعد هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأفاد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، بأن قوات الجيش الوطني حررت عزلة وجبل الأخلود، وموقع الحصن الاستراتيجي المطل على هيجة الأخلود والطريق الرئيس الرابط بين تعز والحديدة، إلى جانب تقدمها في منطقة الزبيرية.

وأوضح أن هجمات الجيش الوطني حاليًا لا تقتصر على جبهات غرب المدينة فقط، بل تمتد إلى شرقها وشمالها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبين "البحر" أن مقاتلات التحالف نفذت غارات جوية مركّزة، استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا الحوثية وآليات قتالية تابعة لها ودمّرتها.

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