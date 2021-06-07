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بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها

عقب 40 ألف زلزال

يتداول عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن لقطات مرعبة لنهر يجري، ولكن ليس به ماء بل حمم بركانية مشتعلة من بركان فاجراد السفيال في آيسلندا، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس -حيث يقع بركان فاجرادالسفيال- ثورانه منذ حوالي 8 قرون؛ إذ يُعتقد أنه ظل خامداً لمدة 6000 عام.

ويبدو التقاط هذه المشاهد التي تحبس الأنفاس عن قرب ليست بالبساطة التي تبدو عليها، حيث تم التصوير بطائرة "درون" قال صاحبها جوي هيلمز إن "حول البركان توجد غازات ساخنة تنبعث منها اضطرابات في كل مكان حوله وصخور ساخنة تمطر عليك"، مؤكداً: "تحليق هذه الأشياء صعب" وفق موقع "روسيا اليوم".

بالإضافة إلى أن نوافير الحمم البركانية تتضح عن بعد؛ إذ يمكن أن يراها سكان العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وهي كبرى مدن أيسلندا تبعد 30 كيلومتراً عن البركان.

وبعد حدوث 40 ألف زلزال في الأسابيع الماضية ثار البركان، ووصفت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "بجهنم الحمراء".

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها
سبق

يتداول عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن لقطات مرعبة لنهر يجري، ولكن ليس به ماء بل حمم بركانية مشتعلة من بركان فاجراد السفيال في آيسلندا، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس -حيث يقع بركان فاجرادالسفيال- ثورانه منذ حوالي 8 قرون؛ إذ يُعتقد أنه ظل خامداً لمدة 6000 عام.

ويبدو التقاط هذه المشاهد التي تحبس الأنفاس عن قرب ليست بالبساطة التي تبدو عليها، حيث تم التصوير بطائرة "درون" قال صاحبها جوي هيلمز إن "حول البركان توجد غازات ساخنة تنبعث منها اضطرابات في كل مكان حوله وصخور ساخنة تمطر عليك"، مؤكداً: "تحليق هذه الأشياء صعب" وفق موقع "روسيا اليوم".

بالإضافة إلى أن نوافير الحمم البركانية تتضح عن بعد؛ إذ يمكن أن يراها سكان العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وهي كبرى مدن أيسلندا تبعد 30 كيلومتراً عن البركان.

وبعد حدوث 40 ألف زلزال في الأسابيع الماضية ثار البركان، ووصفت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "بجهنم الحمراء".

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:35 PM

بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها

عقب 40 ألف زلزال

A A A
خالد خليل - الرياض
4
10,837

يتداول عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن لقطات مرعبة لنهر يجري، ولكن ليس به ماء بل حمم بركانية مشتعلة من بركان فاجراد السفيال في آيسلندا، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس -حيث يقع بركان فاجرادالسفيال- ثورانه منذ حوالي 8 قرون؛ إذ يُعتقد أنه ظل خامداً لمدة 6000 عام.

ويبدو التقاط هذه المشاهد التي تحبس الأنفاس عن قرب ليست بالبساطة التي تبدو عليها، حيث تم التصوير بطائرة "درون" قال صاحبها جوي هيلمز إن "حول البركان توجد غازات ساخنة تنبعث منها اضطرابات في كل مكان حوله وصخور ساخنة تمطر عليك"، مؤكداً: "تحليق هذه الأشياء صعب" وفق موقع "روسيا اليوم".

بالإضافة إلى أن نوافير الحمم البركانية تتضح عن بعد؛ إذ يمكن أن يراها سكان العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وهي كبرى مدن أيسلندا تبعد 30 كيلومتراً عن البركان.

وبعد حدوث 40 ألف زلزال في الأسابيع الماضية ثار البركان، ووصفت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "بجهنم الحمراء".

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