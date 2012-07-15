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"استئناف مكة" تؤيد عدم إدانة مقيم اتهم بالتغرير بالنساء.. "دعوى كيدية"

النيابة كانت قد فتحت تحقيقًا موسّعًا معه قبل عام ونصف وحوّلت لـ"الجزائية"

أيدت محكمة الاستئناف بمكة، حكم المحكمة الجزائية التعزيرية الثانية بمكة المكرمة، بعدم إدانة مقيم يمني الجنسية يعمل بإحدى الشركات التابعة لجامعة أم القرى، بعد اتهامه بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واستخدام مكانته العلمية للتغرير بالنساء؛ على إثر دعوى كيدية رُفعت ضده للنيْل من مكانته العلمية والعملية.

وكانت النيابة العامة بمكة المكرمة، قد فتحت تحقيقًا موسعًا مع المقيم قبل عام ونصف، وتم تحويل أوارق القضية حينها إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والتي حكمت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

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"استئناف مكة" تؤيد عدم إدانة مقيم اتهم بالتغرير بالنساء.. "دعوى كيدية"
سبق

أيدت محكمة الاستئناف بمكة، حكم المحكمة الجزائية التعزيرية الثانية بمكة المكرمة، بعدم إدانة مقيم يمني الجنسية يعمل بإحدى الشركات التابعة لجامعة أم القرى، بعد اتهامه بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واستخدام مكانته العلمية للتغرير بالنساء؛ على إثر دعوى كيدية رُفعت ضده للنيْل من مكانته العلمية والعملية.

وكانت النيابة العامة بمكة المكرمة، قد فتحت تحقيقًا موسعًا مع المقيم قبل عام ونصف، وتم تحويل أوارق القضية حينها إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والتي حكمت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:44 PM

"استئناف مكة" تؤيد عدم إدانة مقيم اتهم بالتغرير بالنساء.. "دعوى كيدية"

النيابة كانت قد فتحت تحقيقًا موسّعًا معه قبل عام ونصف وحوّلت لـ"الجزائية"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
4,714

أيدت محكمة الاستئناف بمكة، حكم المحكمة الجزائية التعزيرية الثانية بمكة المكرمة، بعدم إدانة مقيم يمني الجنسية يعمل بإحدى الشركات التابعة لجامعة أم القرى، بعد اتهامه بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واستخدام مكانته العلمية للتغرير بالنساء؛ على إثر دعوى كيدية رُفعت ضده للنيْل من مكانته العلمية والعملية.

وكانت النيابة العامة بمكة المكرمة، قد فتحت تحقيقًا موسعًا مع المقيم قبل عام ونصف، وتم تحويل أوارق القضية حينها إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والتي حكمت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

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