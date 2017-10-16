"أردوغان" يضع شروطاً لوقف عدوانه على شمال سوريا

أمهل الأكراد إلى نهاية اليوم

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا سينتهي إذا ألقى المسلحون الأكراد أسلحتهم، وانسحبوا من المنطقة الآمنة المقرر إقامتها، لكنه حذّر من "أنه ليس بوسع أي قوة وقف الهجوم حتى ذلك الحين"، حسب ما نقلت عنه "رويترز".

واعتبر "أردوغان" أن "أسرع حل هو أن يلقي المسلحون أسلحتهم، وينسحبوا من المنطقة بحلول مساء اليوم".

وأشار إلى أن العملية التركية ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة المنطقة الآمنة، وأنها غير مستعدة للتفاوض على ذلك.