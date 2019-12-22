هل ستضع أمانة مكة حاويات لجمع الكتب أمام المدارس؟

ردّت على مواطن اقترح عليها الأمر تزامناً مع الاختبارات

وعدت أمانة العاصمة المقدسة بإحالة مقترح مواطن تقدّم به لوضع حاويات خاصة لجمع الأوراق والكتب من أمام المدارس بمكة المكرمة، إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك بعد أن اقترح ‏‎‎مواطن على الأمانة تزامناً مع كل اختبار، وضع حاويات لجمع الأوراق (كتب- مذكرات) وحفظها أمام مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية بمكة المكرمة.

وردّت الأمانة عليه بقولها: "‏‎‎‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام طلبك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".