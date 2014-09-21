النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

تنظم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة كالعروض الجوية والألعاب النارية وعروض السيارات والندوات وغيرها، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير منطقة عسير.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ستقدم عروضها الجوية مساء الخميس المقبل عبر عدة مسارات في مدينة أبها، حيث سيقدم صقور الجو تشكيلات فنية وعروضًا جوية ترمز لليوم الوطني الحادي والتسعين.


كما ستقدم المقاتلات الجوية عروضها عند الخامسة مساءً على طريق الملك فهد "شارع الفن"، وإطلاق عروض الألعاب النارية عند التاسعة مساءً على بحيرة سد أبها، بالإضافة إلى تنظيم استعراض للسيارات المعدلة عند الـ4:30 مساءً في شارع المشهد غرب مدينة أبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
سبق

تنظم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة كالعروض الجوية والألعاب النارية وعروض السيارات والندوات وغيرها، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير منطقة عسير.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ستقدم عروضها الجوية مساء الخميس المقبل عبر عدة مسارات في مدينة أبها، حيث سيقدم صقور الجو تشكيلات فنية وعروضًا جوية ترمز لليوم الوطني الحادي والتسعين.


كما ستقدم المقاتلات الجوية عروضها عند الخامسة مساءً على طريق الملك فهد "شارع الفن"، وإطلاق عروض الألعاب النارية عند التاسعة مساءً على بحيرة سد أبها، بالإضافة إلى تنظيم استعراض للسيارات المعدلة عند الـ4:30 مساءً في شارع المشهد غرب مدينة أبها.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
09:44 PM

سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,759

تنظم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة كالعروض الجوية والألعاب النارية وعروض السيارات والندوات وغيرها، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير منطقة عسير.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ستقدم عروضها الجوية مساء الخميس المقبل عبر عدة مسارات في مدينة أبها، حيث سيقدم صقور الجو تشكيلات فنية وعروضًا جوية ترمز لليوم الوطني الحادي والتسعين.


كما ستقدم المقاتلات الجوية عروضها عند الخامسة مساءً على طريق الملك فهد "شارع الفن"، وإطلاق عروض الألعاب النارية عند التاسعة مساءً على بحيرة سد أبها، بالإضافة إلى تنظيم استعراض للسيارات المعدلة عند الـ4:30 مساءً في شارع المشهد غرب مدينة أبها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,827
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,174

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة