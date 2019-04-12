النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اعتمدت نموذجاً موحداً للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

"ترامب" في رسالة للشعب الأمريكي: سنتنصر في الحرب على "كورونا"

قال: لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل في هذه الفترة الصعبة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب الأمريكي بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وتعهد "ترامب" باحتواء الأزمة الحالية، وأقر في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواجه "تحديات فريدة من نوعها" ناجمة عن الفيروس الجديد.

وأضاف قائلاً: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للدين -الحب والرحمة والعطف- التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأمريكي".

وقال: إن عدداً لا يُحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلاً إنهم يؤدون "عملاً استثنائياً لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

وأشاد "ترامب" في الرسالة بجهود الكوادر الطبية والمستجيبين الأوائل والموظفين المهمين والشركات الذين يساهمون بوقتهم ومواردهم في المعركة ضد الفيروس.

ونشر "ترامب" على حسابه في "تويتر" رسالة مسجلة أقر فيها بأن الاحتفالات بعيد الفصح هذا العام تختلف عن سابقاتها؛ لأن إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لردع الفيروس تمنع المواطنين من زيارة الكنائس.

ووصف "ترامب" أزمة تفشي "كورونا" في الولايات المتحدة بأنها "جائحة لم ير أحد مثلها من قبل"، قائلاً: "لكننا نتنصر في هذه المعركة، ننتصر في هذه الحرب"، وتعهد بأن العائلات الأمريكية ستجتمع معاً مجدداً في الكنائس للاحتفال بالعيد.

فيروس كورونا الجديد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" في رسالة للشعب الأمريكي: سنتنصر في الحرب على "كورونا"
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب الأمريكي بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وتعهد "ترامب" باحتواء الأزمة الحالية، وأقر في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواجه "تحديات فريدة من نوعها" ناجمة عن الفيروس الجديد.

وأضاف قائلاً: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للدين -الحب والرحمة والعطف- التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأمريكي".

وقال: إن عدداً لا يُحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلاً إنهم يؤدون "عملاً استثنائياً لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

وأشاد "ترامب" في الرسالة بجهود الكوادر الطبية والمستجيبين الأوائل والموظفين المهمين والشركات الذين يساهمون بوقتهم ومواردهم في المعركة ضد الفيروس.

ونشر "ترامب" على حسابه في "تويتر" رسالة مسجلة أقر فيها بأن الاحتفالات بعيد الفصح هذا العام تختلف عن سابقاتها؛ لأن إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لردع الفيروس تمنع المواطنين من زيارة الكنائس.

ووصف "ترامب" أزمة تفشي "كورونا" في الولايات المتحدة بأنها "جائحة لم ير أحد مثلها من قبل"، قائلاً: "لكننا نتنصر في هذه المعركة، ننتصر في هذه الحرب"، وتعهد بأن العائلات الأمريكية ستجتمع معاً مجدداً في الكنائس للاحتفال بالعيد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:47 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:57 PM

"ترامب" في رسالة للشعب الأمريكي: سنتنصر في الحرب على "كورونا"

قال: لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل في هذه الفترة الصعبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,188

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب الأمريكي بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وتعهد "ترامب" باحتواء الأزمة الحالية، وأقر في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواجه "تحديات فريدة من نوعها" ناجمة عن الفيروس الجديد.

وأضاف قائلاً: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للدين -الحب والرحمة والعطف- التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأمريكي".

وقال: إن عدداً لا يُحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلاً إنهم يؤدون "عملاً استثنائياً لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

وأشاد "ترامب" في الرسالة بجهود الكوادر الطبية والمستجيبين الأوائل والموظفين المهمين والشركات الذين يساهمون بوقتهم ومواردهم في المعركة ضد الفيروس.

ونشر "ترامب" على حسابه في "تويتر" رسالة مسجلة أقر فيها بأن الاحتفالات بعيد الفصح هذا العام تختلف عن سابقاتها؛ لأن إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لردع الفيروس تمنع المواطنين من زيارة الكنائس.

ووصف "ترامب" أزمة تفشي "كورونا" في الولايات المتحدة بأنها "جائحة لم ير أحد مثلها من قبل"، قائلاً: "لكننا نتنصر في هذه المعركة، ننتصر في هذه الحرب"، وتعهد بأن العائلات الأمريكية ستجتمع معاً مجدداً في الكنائس للاحتفال بالعيد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,938
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة