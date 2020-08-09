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"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

حائل تسجل 88 حالة تعافٍ جديدة من الإصابة بفيروس كورونا

سجلت 44 إصابة جديدة

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة في المنطقة، منها 43 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

كما تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 52 حالة في مدينة حائل، و15 حالة في محافظة بقعاء، و8 حالات في محافظة الحائط، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظات: الشملي، السليمي، سميراء.

وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4563 حالة، وحالات التعافي 4065 حالة، وانخفضت أعداد الحالات النشطة إلى 469 حالة، والوفيات 29 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 88 حالة تعافٍ جديدة من الإصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة في المنطقة، منها 43 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

كما تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 52 حالة في مدينة حائل، و15 حالة في محافظة بقعاء، و8 حالات في محافظة الحائط، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظات: الشملي، السليمي، سميراء.

وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4563 حالة، وحالات التعافي 4065 حالة، وانخفضت أعداد الحالات النشطة إلى 469 حالة، والوفيات 29 حالة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
04:58 PM

حائل تسجل 88 حالة تعافٍ جديدة من الإصابة بفيروس كورونا

سجلت 44 إصابة جديدة

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة في المنطقة، منها 43 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

كما تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 52 حالة في مدينة حائل، و15 حالة في محافظة بقعاء، و8 حالات في محافظة الحائط، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظات: الشملي، السليمي، سميراء.

وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4563 حالة، وحالات التعافي 4065 حالة، وانخفضت أعداد الحالات النشطة إلى 469 حالة، والوفيات 29 حالة.

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