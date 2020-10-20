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"تنسيقي حجاج الداخل" يُكَرّم المساهمين في مبادرات "كورونا" بموسم الحج

كرّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، الجهات المساندة له في تنفيذ المهام الميدانية الموكلة له في موسم الحج الاستثنائي 1441هـ والجهات المساهمة في مبادرات المجلس؛ لمواجهة جائحة كورونا من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.

أقيم الحفل بحضور الوكيل المساعد لشؤون الحج بوزارة الحج والعمرة فايز البركاتي ونائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونخبة من ملاك ومديري عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المجلس عبدالرحمن الحقباني بأن هذا الحفل يأتي من واجب الوفاء والتكريم لمن ساهم معنا في هذا الواجب الديني والوطني نحو مجتمعنا، عبر المساهمة في تنفيذ 19 مبادرة نفّذها المجلس بدعم مادي ومعنوي من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.

وأشار الحقباني إلى أن هذه المبادرات انطلقت استجابة لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل "برًّا بمكة"، وكانت في بدايتها مقتصرة على السلال الغذائية؛ ولكنها تطورت بعد ذلك لتصل لـ19 مبادرة متنوعة استفاد منها قرابة 800 ألف شخص.

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"تنسيقي حجاج الداخل" يُكَرّم المساهمين في مبادرات "كورونا" بموسم الحج
سبق

كرّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، الجهات المساندة له في تنفيذ المهام الميدانية الموكلة له في موسم الحج الاستثنائي 1441هـ والجهات المساهمة في مبادرات المجلس؛ لمواجهة جائحة كورونا من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.

أقيم الحفل بحضور الوكيل المساعد لشؤون الحج بوزارة الحج والعمرة فايز البركاتي ونائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونخبة من ملاك ومديري عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المجلس عبدالرحمن الحقباني بأن هذا الحفل يأتي من واجب الوفاء والتكريم لمن ساهم معنا في هذا الواجب الديني والوطني نحو مجتمعنا، عبر المساهمة في تنفيذ 19 مبادرة نفّذها المجلس بدعم مادي ومعنوي من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.

وأشار الحقباني إلى أن هذه المبادرات انطلقت استجابة لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل "برًّا بمكة"، وكانت في بدايتها مقتصرة على السلال الغذائية؛ ولكنها تطورت بعد ذلك لتصل لـ19 مبادرة متنوعة استفاد منها قرابة 800 ألف شخص.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:17 AM

"تنسيقي حجاج الداخل" يُكَرّم المساهمين في مبادرات "كورونا" بموسم الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، الجهات المساندة له في تنفيذ المهام الميدانية الموكلة له في موسم الحج الاستثنائي 1441هـ والجهات المساهمة في مبادرات المجلس؛ لمواجهة جائحة كورونا من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.

أقيم الحفل بحضور الوكيل المساعد لشؤون الحج بوزارة الحج والعمرة فايز البركاتي ونائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونخبة من ملاك ومديري عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المجلس عبدالرحمن الحقباني بأن هذا الحفل يأتي من واجب الوفاء والتكريم لمن ساهم معنا في هذا الواجب الديني والوطني نحو مجتمعنا، عبر المساهمة في تنفيذ 19 مبادرة نفّذها المجلس بدعم مادي ومعنوي من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.

وأشار الحقباني إلى أن هذه المبادرات انطلقت استجابة لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل "برًّا بمكة"، وكانت في بدايتها مقتصرة على السلال الغذائية؛ ولكنها تطورت بعد ذلك لتصل لـ19 مبادرة متنوعة استفاد منها قرابة 800 ألف شخص.

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