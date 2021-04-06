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السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

القيادة الحكيمة لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة -رعاها الله- لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم -بعد عون الله وتوفيقه- في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

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السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة -رعاها الله- لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم -بعد عون الله وتوفيقه- في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:41 AM

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

القيادة الحكيمة لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة -رعاها الله- لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم -بعد عون الله وتوفيقه- في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

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