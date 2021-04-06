وأشار إلى أن القيادة الحكيمة -رعاها الله- لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم -بعد عون الله وتوفيقه- في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-06 أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما. وأشار إلى أن القيادة الحكيمة -رعاها الله- لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم -بعد عون الله وتوفيقه- في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 09:41 AM

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين القيادة الحكيمة لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية





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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة -رعاها الله- لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم -بعد عون الله وتوفيقه- في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.