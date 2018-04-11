السعودية تخصِّص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا, يُضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.
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السعودية تخصِّص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا
أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا, يُضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.فيروس كورونا الجديد
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السعودية تخصِّص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-10
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:30 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:27 AM
السعودية تخصِّص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا
أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا, يُضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.
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