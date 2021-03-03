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"الصحة": تسجيل 331 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 351 خلال الـ24 ساعة الماضية

مع استمرار هشاشة تعافي الطلب .."أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج

يعقد وزراؤها اجتماعاً كاملاً غداً

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك +"، اليوم (الأربعاء)، أن مجموعة "أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج إلى أبريل بدلًا من زيادة الإنتاج مع استمرار هشاشة تعافي الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا.

وأضافوا أن بعض الأعضاء الرئيسيين في "أوبك" اقترحوا إبقاء إنتاج "أوبك +" دون تغيير، وفقاً لـ"رويترز".

ويعقد وزراء "أوبك +" اجتماعًا كاملاً غداً.

ودعت وثيقة أعدها خبراء "أوبك +" إلى التفاؤل الحذر، لافتة إلى الشكوك الكامنة في الأسواق المادية والمعنويات الكلية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن طفرات "كوفيد-19" التي لا تزال في ارتفاع.

وتتوقع "أوبك" أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً إلى حوالي 96 مليون برميل يومياً، لكنه يظل أقل من الطلب في 2019 الذي بلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مع استمرار هشاشة تعافي الطلب .."أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك +"، اليوم (الأربعاء)، أن مجموعة "أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج إلى أبريل بدلًا من زيادة الإنتاج مع استمرار هشاشة تعافي الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا.

وأضافوا أن بعض الأعضاء الرئيسيين في "أوبك" اقترحوا إبقاء إنتاج "أوبك +" دون تغيير، وفقاً لـ"رويترز".

ويعقد وزراء "أوبك +" اجتماعًا كاملاً غداً.

ودعت وثيقة أعدها خبراء "أوبك +" إلى التفاؤل الحذر، لافتة إلى الشكوك الكامنة في الأسواق المادية والمعنويات الكلية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن طفرات "كوفيد-19" التي لا تزال في ارتفاع.

وتتوقع "أوبك" أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً إلى حوالي 96 مليون برميل يومياً، لكنه يظل أقل من الطلب في 2019 الذي بلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:45 PM

مع استمرار هشاشة تعافي الطلب .."أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج

يعقد وزراؤها اجتماعاً كاملاً غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك +"، اليوم (الأربعاء)، أن مجموعة "أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج إلى أبريل بدلًا من زيادة الإنتاج مع استمرار هشاشة تعافي الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا.

وأضافوا أن بعض الأعضاء الرئيسيين في "أوبك" اقترحوا إبقاء إنتاج "أوبك +" دون تغيير، وفقاً لـ"رويترز".

ويعقد وزراء "أوبك +" اجتماعًا كاملاً غداً.

ودعت وثيقة أعدها خبراء "أوبك +" إلى التفاؤل الحذر، لافتة إلى الشكوك الكامنة في الأسواق المادية والمعنويات الكلية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن طفرات "كوفيد-19" التي لا تزال في ارتفاع.

وتتوقع "أوبك" أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً إلى حوالي 96 مليون برميل يومياً، لكنه يظل أقل من الطلب في 2019 الذي بلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

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