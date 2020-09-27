صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بحريملاء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-27 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 08:48 AM

القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بحريملاء نتيجة خلافات سابقة.. اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.