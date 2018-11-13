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شاهد.. "أصحاب الهمم" يزيلون "عبارات التشوه البصري" من أسوار معهد بالطائف

ضِمن حملة "مدرستي أجمل" وإيماناً بدورهم في العمل التطوعي كونهم جزءاً من المجتمع

في بادرة مجتمعية، أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، شارك "أصحاب الهمم" من طلاب التربية الخاصة، في إزالة الكثير من العبارات والكتابات من على أسوار مبنى معهد التربية الفكرية بالمحافظة؛ وذلك إيماناً منهم بدورهم في العمل التطوعي، وأنهم جزء مهم من المجتمع.

تلك المبادرة انطلقت ضمن الحملة التطوعية "مدرستي أجمل"؛ لمعالجة التشوه البصري والتي تقيمها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ ممثلة في النشاط الطلابي- قسم النشاط الاجتماعي؛ الأمر الذي أسعد الطلاب كثيراً، وعبّروا عن سعادتهم وشكرهم؛ فيما تُحسب هذه المبادرة للقائمين على الحملة التطوعية التربوية، وأيضاً لإدارة التربية الخاصة بتعليم الطائف.

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شاهد.. "أصحاب الهمم" يزيلون "عبارات التشوه البصري" من أسوار معهد بالطائف
سبق

في بادرة مجتمعية، أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، شارك "أصحاب الهمم" من طلاب التربية الخاصة، في إزالة الكثير من العبارات والكتابات من على أسوار مبنى معهد التربية الفكرية بالمحافظة؛ وذلك إيماناً منهم بدورهم في العمل التطوعي، وأنهم جزء مهم من المجتمع.

تلك المبادرة انطلقت ضمن الحملة التطوعية "مدرستي أجمل"؛ لمعالجة التشوه البصري والتي تقيمها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ ممثلة في النشاط الطلابي- قسم النشاط الاجتماعي؛ الأمر الذي أسعد الطلاب كثيراً، وعبّروا عن سعادتهم وشكرهم؛ فيما تُحسب هذه المبادرة للقائمين على الحملة التطوعية التربوية، وأيضاً لإدارة التربية الخاصة بتعليم الطائف.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:35 PM

شاهد.. "أصحاب الهمم" يزيلون "عبارات التشوه البصري" من أسوار معهد بالطائف

ضِمن حملة "مدرستي أجمل" وإيماناً بدورهم في العمل التطوعي كونهم جزءاً من المجتمع

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
2,956

في بادرة مجتمعية، أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، شارك "أصحاب الهمم" من طلاب التربية الخاصة، في إزالة الكثير من العبارات والكتابات من على أسوار مبنى معهد التربية الفكرية بالمحافظة؛ وذلك إيماناً منهم بدورهم في العمل التطوعي، وأنهم جزء مهم من المجتمع.

تلك المبادرة انطلقت ضمن الحملة التطوعية "مدرستي أجمل"؛ لمعالجة التشوه البصري والتي تقيمها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ ممثلة في النشاط الطلابي- قسم النشاط الاجتماعي؛ الأمر الذي أسعد الطلاب كثيراً، وعبّروا عن سعادتهم وشكرهم؛ فيما تُحسب هذه المبادرة للقائمين على الحملة التطوعية التربوية، وأيضاً لإدارة التربية الخاصة بتعليم الطائف.

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