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الإعلان عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة

تقديم طلبات الاستثمار لـ 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن البدء بتقديم طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويمثل هذا الإعلان المرحلة الثانية من خطط المملكة الطموحة للطاقة المتجددة التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى توليد 60 جيجاواط على مدى العقد القادم, منها 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من طاقة الرياح.

وستكفي قدرة التوليد الإجمالية للمشاريع السبعة البالغة 1.51 جيجاواط, لتوليد الطاقة لـ 226.500 أسرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشاريع إلى 1.51 مليار دولار مما سيسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

وتشمل المشاريع كل من مشروع القريات (200 ميجاواط) ومشروع المدينة المنورة (50 ميجاواط) ومشروع رفحاء (45 ميجاواط) ومشروع الفيصلية (600 ميجاواط) ومشروع رابغ (300 ميجاواط) ومشروع جدة (300 ميجاواط) ومشروع مهد الذهب (20 ميجاواط).

وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزاً ريادياً للطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة بقدرة توليد تتعدى 200 جيجاواط, ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءًا من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشاريع محلياً ودولياً.

ويمكن تقديم طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الرابط: https://www.powersaudiarabia.com.sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإعلان عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة
سبق

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن البدء بتقديم طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويمثل هذا الإعلان المرحلة الثانية من خطط المملكة الطموحة للطاقة المتجددة التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى توليد 60 جيجاواط على مدى العقد القادم, منها 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من طاقة الرياح.

وستكفي قدرة التوليد الإجمالية للمشاريع السبعة البالغة 1.51 جيجاواط, لتوليد الطاقة لـ 226.500 أسرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشاريع إلى 1.51 مليار دولار مما سيسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

وتشمل المشاريع كل من مشروع القريات (200 ميجاواط) ومشروع المدينة المنورة (50 ميجاواط) ومشروع رفحاء (45 ميجاواط) ومشروع الفيصلية (600 ميجاواط) ومشروع رابغ (300 ميجاواط) ومشروع جدة (300 ميجاواط) ومشروع مهد الذهب (20 ميجاواط).

وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزاً ريادياً للطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة بقدرة توليد تتعدى 200 جيجاواط, ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءًا من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشاريع محلياً ودولياً.

ويمكن تقديم طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الرابط: https://www.powersaudiarabia.com.sa .

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:20 PM

الإعلان عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة

تقديم طلبات الاستثمار لـ 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن البدء بتقديم طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويمثل هذا الإعلان المرحلة الثانية من خطط المملكة الطموحة للطاقة المتجددة التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى توليد 60 جيجاواط على مدى العقد القادم, منها 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من طاقة الرياح.

وستكفي قدرة التوليد الإجمالية للمشاريع السبعة البالغة 1.51 جيجاواط, لتوليد الطاقة لـ 226.500 أسرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشاريع إلى 1.51 مليار دولار مما سيسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

وتشمل المشاريع كل من مشروع القريات (200 ميجاواط) ومشروع المدينة المنورة (50 ميجاواط) ومشروع رفحاء (45 ميجاواط) ومشروع الفيصلية (600 ميجاواط) ومشروع رابغ (300 ميجاواط) ومشروع جدة (300 ميجاواط) ومشروع مهد الذهب (20 ميجاواط).

وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزاً ريادياً للطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة بقدرة توليد تتعدى 200 جيجاواط, ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءًا من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشاريع محلياً ودولياً.

ويمكن تقديم طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الرابط: https://www.powersaudiarabia.com.sa .

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,065
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,693
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,694

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