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"الإسلامية" تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة

وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من القيادة

تضع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اللمسات الأخيرة في عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم لأكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد يوم الأحد ، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من القيادة.

وفي هذا السياق كثفت الوزارة حضورها الإعلامي بالقنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدًا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ قرار إغلاق المساجد مؤقتاً أواخر رجب الماضي عملت بتوجيهات الوزير آل الشيخ على تنفيذ أكبر برنامج لتعقيم ونظافة وصيانة المساجد وفق أعلى معايير الجودة لجميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها، وجرى خلال البرنامج تعقيم أكثر من عشرة ملايين متر من السجاد ، و43 مليوناً من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام ، وأكثر من 600 ألف دولاب وحاملات المصاحف، وأكثر من 176 ألف دورة مياه، إلى جانب توفير معقمات وأدوات النظافة بالمساجد، ولاتزال مستمرة في تنفيذه.

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"الإسلامية" تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة
سبق

تضع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اللمسات الأخيرة في عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم لأكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد يوم الأحد ، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من القيادة.

وفي هذا السياق كثفت الوزارة حضورها الإعلامي بالقنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدًا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ قرار إغلاق المساجد مؤقتاً أواخر رجب الماضي عملت بتوجيهات الوزير آل الشيخ على تنفيذ أكبر برنامج لتعقيم ونظافة وصيانة المساجد وفق أعلى معايير الجودة لجميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها، وجرى خلال البرنامج تعقيم أكثر من عشرة ملايين متر من السجاد ، و43 مليوناً من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام ، وأكثر من 600 ألف دولاب وحاملات المصاحف، وأكثر من 176 ألف دورة مياه، إلى جانب توفير معقمات وأدوات النظافة بالمساجد، ولاتزال مستمرة في تنفيذه.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:45 PM

"الإسلامية" تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة

وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من القيادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تضع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اللمسات الأخيرة في عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم لأكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد يوم الأحد ، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من القيادة.

وفي هذا السياق كثفت الوزارة حضورها الإعلامي بالقنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدًا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ قرار إغلاق المساجد مؤقتاً أواخر رجب الماضي عملت بتوجيهات الوزير آل الشيخ على تنفيذ أكبر برنامج لتعقيم ونظافة وصيانة المساجد وفق أعلى معايير الجودة لجميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها، وجرى خلال البرنامج تعقيم أكثر من عشرة ملايين متر من السجاد ، و43 مليوناً من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام ، وأكثر من 600 ألف دولاب وحاملات المصاحف، وأكثر من 176 ألف دورة مياه، إلى جانب توفير معقمات وأدوات النظافة بالمساجد، ولاتزال مستمرة في تنفيذه.

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