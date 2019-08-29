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شكاوى من اتصالات رديئة ومعدومة في "رضعان قلوة"

الأهالي المتضررون يطالبون بتنفيذ قرار الهيئة

تذمر أهالي قرية رضعان التابعة لمحافظة قلوة بمنطقة الباحة؛ بسبب عدم وجود تغطية لشبكة الإنترنت والاتصال بشكلٍ جيد خاصة داخل المنازل، حيث يتراوح المستوى بين سيئ في مشغل ومعدوم لدى المشغلات الأخرى.

وأشاروا إلى عدم تنفيذ قرار هيئة الاتصالات الصادر منذ الثلث الأول من شهر شوال الماضي الذي نص على " تقرر وجوب قيام مقدم الخدمة بتقديم ما يثبت عمل الخدمة لدى المستخدم وفق الجودة المعتمدة من الهيئة، وتقديم ما يثبت إجرائه للتسوية اللازمة بدءاً من تاريخ تقديم الشكوى لديه إلى حين عمل الخدمة بالجودة المعتمدة، على أن يتم تقديم ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بهذا التوجيه، والرفع بمخالفة عدم التنفيذ بعد انتهاء هذه المدة، ولا يخل إثباته للتنفيذ بعد ذلك في استكمال إجراءات المخالفة.

وقال عدد من أهالي القرية في شكواهم لـ"سبق": أهمية الاتصال لا تخفى على الجميع، حيث يوجد لدينا كبار سن ومرضى، ونحن في قرية تبعد عن محافظة قلوة قرابة ثلاثة كيلومترات، ونخشى أن يحدث مكروه لأحدهم ونحن في أعمالنا، وليست لهم وسيلة تواصل معنا.

وأضافوا: تم رفع شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الموقع الإلكتروني، وحضر الفني، وتم الفصل بقرار الهيئة منذ أكثر من شهرين، ولكن لم تنفذ الشركة.

وأردف الشاكون: هناك مشغل واحد يعمل وبشكلٍ سيئ جداً والمشغلان الآخران لا يعملان إطلاقاً في القرية، ونطالب بإلزام شركات الاتصالات بتجويد الخدمة مقابل الرسوم المدفوعة.

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شكاوى من اتصالات رديئة ومعدومة في "رضعان قلوة"
سبق

تذمر أهالي قرية رضعان التابعة لمحافظة قلوة بمنطقة الباحة؛ بسبب عدم وجود تغطية لشبكة الإنترنت والاتصال بشكلٍ جيد خاصة داخل المنازل، حيث يتراوح المستوى بين سيئ في مشغل ومعدوم لدى المشغلات الأخرى.

وأشاروا إلى عدم تنفيذ قرار هيئة الاتصالات الصادر منذ الثلث الأول من شهر شوال الماضي الذي نص على " تقرر وجوب قيام مقدم الخدمة بتقديم ما يثبت عمل الخدمة لدى المستخدم وفق الجودة المعتمدة من الهيئة، وتقديم ما يثبت إجرائه للتسوية اللازمة بدءاً من تاريخ تقديم الشكوى لديه إلى حين عمل الخدمة بالجودة المعتمدة، على أن يتم تقديم ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بهذا التوجيه، والرفع بمخالفة عدم التنفيذ بعد انتهاء هذه المدة، ولا يخل إثباته للتنفيذ بعد ذلك في استكمال إجراءات المخالفة.

وقال عدد من أهالي القرية في شكواهم لـ"سبق": أهمية الاتصال لا تخفى على الجميع، حيث يوجد لدينا كبار سن ومرضى، ونحن في قرية تبعد عن محافظة قلوة قرابة ثلاثة كيلومترات، ونخشى أن يحدث مكروه لأحدهم ونحن في أعمالنا، وليست لهم وسيلة تواصل معنا.

وأضافوا: تم رفع شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الموقع الإلكتروني، وحضر الفني، وتم الفصل بقرار الهيئة منذ أكثر من شهرين، ولكن لم تنفذ الشركة.

وأردف الشاكون: هناك مشغل واحد يعمل وبشكلٍ سيئ جداً والمشغلان الآخران لا يعملان إطلاقاً في القرية، ونطالب بإلزام شركات الاتصالات بتجويد الخدمة مقابل الرسوم المدفوعة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
04:59 PM

شكاوى من اتصالات رديئة ومعدومة في "رضعان قلوة"

الأهالي المتضررون يطالبون بتنفيذ قرار الهيئة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
539

تذمر أهالي قرية رضعان التابعة لمحافظة قلوة بمنطقة الباحة؛ بسبب عدم وجود تغطية لشبكة الإنترنت والاتصال بشكلٍ جيد خاصة داخل المنازل، حيث يتراوح المستوى بين سيئ في مشغل ومعدوم لدى المشغلات الأخرى.

وأشاروا إلى عدم تنفيذ قرار هيئة الاتصالات الصادر منذ الثلث الأول من شهر شوال الماضي الذي نص على " تقرر وجوب قيام مقدم الخدمة بتقديم ما يثبت عمل الخدمة لدى المستخدم وفق الجودة المعتمدة من الهيئة، وتقديم ما يثبت إجرائه للتسوية اللازمة بدءاً من تاريخ تقديم الشكوى لديه إلى حين عمل الخدمة بالجودة المعتمدة، على أن يتم تقديم ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بهذا التوجيه، والرفع بمخالفة عدم التنفيذ بعد انتهاء هذه المدة، ولا يخل إثباته للتنفيذ بعد ذلك في استكمال إجراءات المخالفة.

وقال عدد من أهالي القرية في شكواهم لـ"سبق": أهمية الاتصال لا تخفى على الجميع، حيث يوجد لدينا كبار سن ومرضى، ونحن في قرية تبعد عن محافظة قلوة قرابة ثلاثة كيلومترات، ونخشى أن يحدث مكروه لأحدهم ونحن في أعمالنا، وليست لهم وسيلة تواصل معنا.

وأضافوا: تم رفع شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الموقع الإلكتروني، وحضر الفني، وتم الفصل بقرار الهيئة منذ أكثر من شهرين، ولكن لم تنفذ الشركة.

وأردف الشاكون: هناك مشغل واحد يعمل وبشكلٍ سيئ جداً والمشغلان الآخران لا يعملان إطلاقاً في القرية، ونطالب بإلزام شركات الاتصالات بتجويد الخدمة مقابل الرسوم المدفوعة.

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