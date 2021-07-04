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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق"

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، اليوم الأحد، الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور وكلاء ومسؤولي الوزارة والجهات ذات العلاقة ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية.

وفي بداية الحفل رفع رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الكبير الذي يجده قطاع التعاونيات.

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الجانب وإيمانها بضرورة توفير الخدمات والتسهيلات من خلال التعاونيات للمواطن السعودي.

وقال الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان: إن إطلاق الهوية الجديدة تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" يأتي من منطلق إيمان المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر للقطاع التعاوني لمواجهة تحدياته على مستوى المجتمع والاقتصاد، وأن يكون للمجلس الدور والشراكة الفعّالة في إرساء تنمية وطنية مستدامة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من أجل صناعة غدٍ تعاوني مشرق في مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر لوطن طموح.

يأتي التدشين تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" ضمن خطط واستراتيجية وبرامج مجلس الجمعيات التعاونية لخدمة القطاع التعاوني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية
سبق

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، اليوم الأحد، الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور وكلاء ومسؤولي الوزارة والجهات ذات العلاقة ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية.

وفي بداية الحفل رفع رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الكبير الذي يجده قطاع التعاونيات.

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الجانب وإيمانها بضرورة توفير الخدمات والتسهيلات من خلال التعاونيات للمواطن السعودي.

وقال الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان: إن إطلاق الهوية الجديدة تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" يأتي من منطلق إيمان المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر للقطاع التعاوني لمواجهة تحدياته على مستوى المجتمع والاقتصاد، وأن يكون للمجلس الدور والشراكة الفعّالة في إرساء تنمية وطنية مستدامة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من أجل صناعة غدٍ تعاوني مشرق في مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر لوطن طموح.

يأتي التدشين تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" ضمن خطط واستراتيجية وبرامج مجلس الجمعيات التعاونية لخدمة القطاع التعاوني.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:08 PM

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق"

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
946

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، اليوم الأحد، الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور وكلاء ومسؤولي الوزارة والجهات ذات العلاقة ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية.

وفي بداية الحفل رفع رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الكبير الذي يجده قطاع التعاونيات.

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الجانب وإيمانها بضرورة توفير الخدمات والتسهيلات من خلال التعاونيات للمواطن السعودي.

وقال الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان: إن إطلاق الهوية الجديدة تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" يأتي من منطلق إيمان المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر للقطاع التعاوني لمواجهة تحدياته على مستوى المجتمع والاقتصاد، وأن يكون للمجلس الدور والشراكة الفعّالة في إرساء تنمية وطنية مستدامة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من أجل صناعة غدٍ تعاوني مشرق في مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر لوطن طموح.

يأتي التدشين تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" ضمن خطط واستراتيجية وبرامج مجلس الجمعيات التعاونية لخدمة القطاع التعاوني.

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