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شاهد .. عروض متنوعة وألعاب في احتفالات العيد بواجهة عسير البحرية

أُقيمت وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد

نظَّمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالواجهة البحرية، وذلك بعدد من العروض المتنوعة.

وأكد علي سعيد آل جلبان، رئيس بلدية الساحل، أن هذه الفعاليات تقام وفق توجيهات ومتابعة أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي. مبينا أن هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تقام وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد.

وبيّن "آل جلبان" أن الفعاليات تضمنت تقديم عرض توعوي عن مبادرة #اعمل-خيرًا-ولا-ترمي-في_البحر، التي تهدف للتوعية بأهمية العمل التطوعي، وعظيم ثوابه.

وأضاف بأن الفعاليات تضمنت العديد من العروض والألعاب البحرية، مثل عرض اللوح الطائر، وعرض زوارق الكياك، والألعاب المائية العائمة، وعروض الدبابات البحرية، إضافة إلى عروض بحرية مسائية. وقُدمت هذه العروض والألعاب بواسطة فريق جيل اللاعبين (GGA).

وأشار "آل جلبان" إلى أن اليوم الأول من الفعاليات شهد حضورًا كثيفًا من الزوار والمتنزهين الذين أظهروا التزامًا كبيرًا بالضوابط والتعليمات، وبخاصة التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

صيف عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. عروض متنوعة وألعاب في احتفالات العيد بواجهة عسير البحرية
سبق

نظَّمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالواجهة البحرية، وذلك بعدد من العروض المتنوعة.

وأكد علي سعيد آل جلبان، رئيس بلدية الساحل، أن هذه الفعاليات تقام وفق توجيهات ومتابعة أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي. مبينا أن هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تقام وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد.

وبيّن "آل جلبان" أن الفعاليات تضمنت تقديم عرض توعوي عن مبادرة #اعمل-خيرًا-ولا-ترمي-في_البحر، التي تهدف للتوعية بأهمية العمل التطوعي، وعظيم ثوابه.

وأضاف بأن الفعاليات تضمنت العديد من العروض والألعاب البحرية، مثل عرض اللوح الطائر، وعرض زوارق الكياك، والألعاب المائية العائمة، وعروض الدبابات البحرية، إضافة إلى عروض بحرية مسائية. وقُدمت هذه العروض والألعاب بواسطة فريق جيل اللاعبين (GGA).

وأشار "آل جلبان" إلى أن اليوم الأول من الفعاليات شهد حضورًا كثيفًا من الزوار والمتنزهين الذين أظهروا التزامًا كبيرًا بالضوابط والتعليمات، وبخاصة التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:57 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:02 AM

شاهد .. عروض متنوعة وألعاب في احتفالات العيد بواجهة عسير البحرية

أُقيمت وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نظَّمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالواجهة البحرية، وذلك بعدد من العروض المتنوعة.

وأكد علي سعيد آل جلبان، رئيس بلدية الساحل، أن هذه الفعاليات تقام وفق توجيهات ومتابعة أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي. مبينا أن هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تقام وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد.

وبيّن "آل جلبان" أن الفعاليات تضمنت تقديم عرض توعوي عن مبادرة #اعمل-خيرًا-ولا-ترمي-في_البحر، التي تهدف للتوعية بأهمية العمل التطوعي، وعظيم ثوابه.

وأضاف بأن الفعاليات تضمنت العديد من العروض والألعاب البحرية، مثل عرض اللوح الطائر، وعرض زوارق الكياك، والألعاب المائية العائمة، وعروض الدبابات البحرية، إضافة إلى عروض بحرية مسائية. وقُدمت هذه العروض والألعاب بواسطة فريق جيل اللاعبين (GGA).

وأشار "آل جلبان" إلى أن اليوم الأول من الفعاليات شهد حضورًا كثيفًا من الزوار والمتنزهين الذين أظهروا التزامًا كبيرًا بالضوابط والتعليمات، وبخاصة التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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