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"صحة الشمالية" عن وفاة مقيم بكورونا: يعاني أمراضًا مزمنة

قالت: أصيب بهبوط بالدورة الدموية وساءت حالته الصحية

كشفت صحة الحدود الشمالية عن سبب وفاة مقيم، بعد إصابته في فيروس كورونا في محافظة رفحاء شرق عرعر.

وقالت: تود صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن حالة الوفاة والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مدينة رفحاء تعود لمقيم يبلغ من العمر 43 عامًا حضر إلى المستشفى يشكو من أعراض تنفسية ويعاني من أمراض مزمنة، سكر وضغط، وتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتنويمه بالمستشفى العام بقسم العناية المركزة وعمل الإجراءات والفحوصات الطبية حسب البروتوكول الطبي المعتمد.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا تم إقرار تحويله إلى برج الشمال الطبي واستكمال خطة العلاج، وخلال إجراءات التحويل حصل هبوط مفاجئ بالدورة الدموية تعذر على إثره نقل المريض إلى مدينة عرعر، وساءت حالته الصحية في حينه حتى توفاه الله وأعلنت وفاته.

فيروس كورونا الجديد

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"صحة الشمالية" عن وفاة مقيم بكورونا: يعاني أمراضًا مزمنة
سبق

كشفت صحة الحدود الشمالية عن سبب وفاة مقيم، بعد إصابته في فيروس كورونا في محافظة رفحاء شرق عرعر.

وقالت: تود صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن حالة الوفاة والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مدينة رفحاء تعود لمقيم يبلغ من العمر 43 عامًا حضر إلى المستشفى يشكو من أعراض تنفسية ويعاني من أمراض مزمنة، سكر وضغط، وتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتنويمه بالمستشفى العام بقسم العناية المركزة وعمل الإجراءات والفحوصات الطبية حسب البروتوكول الطبي المعتمد.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا تم إقرار تحويله إلى برج الشمال الطبي واستكمال خطة العلاج، وخلال إجراءات التحويل حصل هبوط مفاجئ بالدورة الدموية تعذر على إثره نقل المريض إلى مدينة عرعر، وساءت حالته الصحية في حينه حتى توفاه الله وأعلنت وفاته.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:39 PM

"صحة الشمالية" عن وفاة مقيم بكورونا: يعاني أمراضًا مزمنة

قالت: أصيب بهبوط بالدورة الدموية وساءت حالته الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحة الحدود الشمالية عن سبب وفاة مقيم، بعد إصابته في فيروس كورونا في محافظة رفحاء شرق عرعر.

وقالت: تود صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن حالة الوفاة والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مدينة رفحاء تعود لمقيم يبلغ من العمر 43 عامًا حضر إلى المستشفى يشكو من أعراض تنفسية ويعاني من أمراض مزمنة، سكر وضغط، وتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتنويمه بالمستشفى العام بقسم العناية المركزة وعمل الإجراءات والفحوصات الطبية حسب البروتوكول الطبي المعتمد.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا تم إقرار تحويله إلى برج الشمال الطبي واستكمال خطة العلاج، وخلال إجراءات التحويل حصل هبوط مفاجئ بالدورة الدموية تعذر على إثره نقل المريض إلى مدينة عرعر، وساءت حالته الصحية في حينه حتى توفاه الله وأعلنت وفاته.

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