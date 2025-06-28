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فتح باب التسجيل بالكلية التقنية بالجوف للعام التدريبي 1440/1441

عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت الكلية التقنية بالجوف فتح باب القبول في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/1440 وذلك بدءاً من تاريخ الأحد 27-10-1440 وسيكون التسجيل متاحاً حتى تاريخ 12-11-1440، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وبيّن عميد الكلية؛ علي بن سليم العبدالله، أن التخصصات المتاحة الآن بالكلية هي تخصص الدعم الفني والشبكات لقسم تقنية الحاسب الآلي، وتخصصات القوى الكهربائية والطاقة المتجددة لقسم التقنية الكهربائية، وتخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبة لقسم التقنية الإدارية، وتخصص الاتصالات لقسم تقنية الاتصالات، وعلى المتقدمين اختيار البرنامج المناسب الذي يعتمد على شهادات المتقدم للحصول على درجة الدبلوم.

من جانبه، أشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس حسن السليم، إلى أنه بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تُقبل أوراق أي متدرب من دون التسجيل على الموقع.

وتابع "السليم" قائلاً: إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات ستبدأ من يوم 18-11-1440 وحتى 29-11-1440.

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فتح باب التسجيل بالكلية التقنية بالجوف للعام التدريبي 1440/1441
سبق

أعلنت الكلية التقنية بالجوف فتح باب القبول في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/1440 وذلك بدءاً من تاريخ الأحد 27-10-1440 وسيكون التسجيل متاحاً حتى تاريخ 12-11-1440، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وبيّن عميد الكلية؛ علي بن سليم العبدالله، أن التخصصات المتاحة الآن بالكلية هي تخصص الدعم الفني والشبكات لقسم تقنية الحاسب الآلي، وتخصصات القوى الكهربائية والطاقة المتجددة لقسم التقنية الكهربائية، وتخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبة لقسم التقنية الإدارية، وتخصص الاتصالات لقسم تقنية الاتصالات، وعلى المتقدمين اختيار البرنامج المناسب الذي يعتمد على شهادات المتقدم للحصول على درجة الدبلوم.

من جانبه، أشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس حسن السليم، إلى أنه بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تُقبل أوراق أي متدرب من دون التسجيل على الموقع.

وتابع "السليم" قائلاً: إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات ستبدأ من يوم 18-11-1440 وحتى 29-11-1440.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:56 PM

فتح باب التسجيل بالكلية التقنية بالجوف للعام التدريبي 1440/1441

عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أعلنت الكلية التقنية بالجوف فتح باب القبول في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/1440 وذلك بدءاً من تاريخ الأحد 27-10-1440 وسيكون التسجيل متاحاً حتى تاريخ 12-11-1440، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وبيّن عميد الكلية؛ علي بن سليم العبدالله، أن التخصصات المتاحة الآن بالكلية هي تخصص الدعم الفني والشبكات لقسم تقنية الحاسب الآلي، وتخصصات القوى الكهربائية والطاقة المتجددة لقسم التقنية الكهربائية، وتخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبة لقسم التقنية الإدارية، وتخصص الاتصالات لقسم تقنية الاتصالات، وعلى المتقدمين اختيار البرنامج المناسب الذي يعتمد على شهادات المتقدم للحصول على درجة الدبلوم.

من جانبه، أشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس حسن السليم، إلى أنه بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تُقبل أوراق أي متدرب من دون التسجيل على الموقع.

وتابع "السليم" قائلاً: إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات ستبدأ من يوم 18-11-1440 وحتى 29-11-1440.

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